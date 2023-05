Telhas Shingle da Viapol trazem sofisticação, valorização e evolução à cobertura na construção civil

Além de garantir o melhor fornecedor de telhas Shingle, a empresa também inova com um Programa de Suporte Técnico Personalizado, garantindo a excelência em cada etapa do projeto

SÃO PAULO, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- As telhas Shingle estão ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Comumente utilizadas na Europa, Estados Unidos e Canadá, esse modelo de cobertura tem se tornado uma tendência no setor da construção civil. A Viapol incluiu as telhas Shingle em seu portfólio há alguns anos. Em 2023, visando oferecer aos clientes produtos de qualidade reconhecida internacionalmente, a empresa estabeleceu parceria com a renomada fabricante GAF, líder mundial nesse segmento. Essa remodelação representa um avanço significativo em relação às linhas atuais, proporcionando coberturas de alto desempenho e design diferenciado.

Com o intuito de proporcionar um valor agregado ainda maior ao produto oferecido aos consumidores, a Viapol desenvolveu um Programa de Suporte Técnico Personalizado para aplicação do telhado. Essa assistência tem como principal objetivo garantir a satisfação dos clientes em todas as etapas do projeto. Por meio desse serviço exclusivo, a equipe técnica Viapol oferece acompanhamento em tempo real, disponibiliza manuais personalizados e oferece orientação especializada para assegurar uma instalação eficiente e de alta qualidade.

Segundo Juvenal Rolim, gerente comercial da linha Shingle da Viapol, o serviço de suporte técnico é disponibilizado para o corpo técnico da obra e seus empreiteiros contratados, que são os responsáveis diretos pela execução dos serviços. Ele ressalta o compromisso da empresa em oferecer o máximo de apoio aos clientes, com o objetivo de garantir a plena satisfação e o sucesso de seus projetos. "O programa de suporte personalizado é uma prova concreta desse compromisso, proporcionando tranquilidade e confiança aos clientes que optam pelas telhas Shingle da Viapol", disse.

Em termos de custo, as Shingle estão inseridas em um nicho de mercado de alto padrão. O investimento nessas telhas varia entre 3% e 6% do projeto total, proporcionando durabilidade, estética e valor agregado às edificações.

As telhas Shingle vão além de sua contribuição estética e de design para as construções, oferecendo benefícios adicionais, como isolamento acústico de alta qualidade e capacidade de integração com placas solares para energia ou aquecimento. Essas características se destacam no mercado e evidenciam o compromisso da Viapol com a eficiência energética e a sustentabilidade.

"Cada vez mais, é necessário buscar soluções que estejam alinhadas com as práticas ESG. Nossa empresa está plenamente comprometida com esses pilares, o que se reflete em nosso modelo de telhado que combina beleza, segurança, eficiência energética e sustentabilidade. Com as telhas Shingle da Viapol, as construções se destacam, proporcionando aos clientes todos os benefícios que esse produto de ponta tem a oferecer", concluiu Juvenal.

As telhas Shingle da Viapol destacam-se não apenas pela sua beleza e design, mas também pela prioridade dada à segurança. Classificadas como "não inflamáveis - Classe 1" pelo Corpo de Bombeiros, essas telhas oferecem maior proteção às construções, evitando a propagação de fogo. Além disso, a instalação do telhado diferencia-se das linhas tradicionais devido à sua leveza e à necessidade de uma estrutura de suporte menos robusta. Isso simplifica o trabalho dos instaladores, tornando o processo mais ágil e eficiente. A base plana por baixo das telhas também proporciona acesso seguro ao telhado durante as instalações.

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br.

