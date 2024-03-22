Telkomsel и Huawei открыли первый в Индонезии 5G смарт-склад и инновационный центр 5G

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Huawei

22 Mar, 2024, 00:58 ET

ДЖАКАРТА, Индонезия, 22 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий поставщик телекоммуникационных услуг Telkomsel и глобальный поставщик ИКТ-решений Huawei открыли первый в Индонезии 5G смарт-склад и инновационный центр 5G в округе Бекаси, Западная Ява. Этот знаковый объект демонстрирует потенциал технологии 5G для трансформации управления складом, повышения операционной эффективности и создания новых возможностей для поддержки логистической отраслью скачка цифровой экономики, который позволит достичь цели Golden Indonesia Vision 2045 (Золотое видение Индонезии к 2045 году).

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Telkomsel and Huawei inaugurating Indonesia's first 5G Smart Warehouse togther with other partners
Telkomsel and Huawei inaugurating Indonesia's first 5G Smart Warehouse togther with other partners
Indonesia's first 5G Smart Warehouse
Indonesia's first 5G Smart Warehouse

Церемония открытия была проведена г-ном Лонгом (Long), генеральным директором Huawei Indonesia, и в ней приняли участие высокопоставленные лица, в том числе д-р Ир. Исмаил (Ir. Ismail), МТ, генеральный директор по управлению ресурсами и оборудованию почты и информатике, Министерство связи и информатики; Индра Мардиатна (Indra Mardiatna), директор сети Telkomsel; Деррик Хенг (Derrick Heng), директор по маркетингу Telkomsel; Махендра Рианто (Mahendra Rianto), председатель Индонезийской ассоциации логистики; и представители Технологического института Бандунга, Университета Telkom и другие представители отраслевых партнеров.

Генеральный директор д-р Ир. Исмаил, МТ, подчеркнул: «5G смарт-склад от Huawei является одновременно призывом к действию и типичнейшим примером экосистемы, демонстрируя непосредственную и неразрывную интеграцию технологии 5G в меры по цифровизации. Эта интеграция, очевидно, позволяет получить инновационные решения, польза от которых выходит за рамки логистического сектора и охватывает множество отраслей. Такие результаты достижимы исключительно благодаря согласованным усилиям всех заинтересованных сторон, объединенных стремлением ускорить цифровую трансформацию страны».

Г-н Лонг, генеральный директор Huawei Indonesia, подчеркнул приверженность Huawei поддержке правительства и отраслевых игроков для раскрытия цифровых возможностей Индонезии. «На прошлогоднем саммите Solo 5G вместе с отраслевыми партнерами мы пообещали развивать экосистему 5G. 5G смарт-склад является свидетельством ценности технологии 5G для традиционных отраслей Индонезии», — заявил он.

Индра Мардиатна, директор сети Telkomsel, отметил: «В соответствии с представлениями Индонезии о передовых инновациях, которые способствуют развитию страны, компания Telkomsel остается непоколебимой в своей приверженности обеспечению превосходной связи, новаторских решений и инновационных услуг, направленных на расширение и стимулирование возможностей роста предпринимательства в стране. Мы надеемся, что развертывание 5G смарт-склада наряду с концептуальными решениями Инновационного центра 5G станут началом эпохи трансформации для профессионалов сектора логистики, в частности, за счет повышения управленческой компетентности и операционной эффективности складских систем. Благодаря непоколебимой поддержке правительства, благосклонности Министерства связи и информации и синергетическому партнерству с заинтересованными сторонами, включая Huawei, отраслевые ассоциации и академическое сообщество, Telkomsel обязуется продолжать способствовать быстрому развитию цифровой торговли и экономического ландшафта Индонезии с акцентом на инклюзивный и устойчивый прогресс».

Цифровая экономика, которая, как ожидается, станет основным катализатором для экономики Индонезии в будущем, требует поддержки эффективной и действенной логистической отрасли. По данным Министерства планирования национального развития (Bappenas) к 2023 году затраты на логистику в Индонезии сократились с 23,5 до 14,29 % валового внутреннего продукта.

Преимущества 5G смарт-склада 

5G смарт-склад использует передовые технологии, такие как Интернет вещей и средства анализа больших данных, для оптимизации операций, повышения безопасности, надежности и эффективности, снижения энергопотребления и потенциальных непредвиденных потерь.

Менеджеры складов могут использовать цифровых двойников и анализ данных в режиме реального времени для оптимизации управления запасами и предотвращения истощения запасов.

Сеть 5G также упрощает быструю и точную связь между персоналом и автономными управляемыми транспортными средствами (AGV), обеспечивая эффективное перемещение товаров. Кроме того, интеллектуальные системы безопасности, использующие видео и инфракрасные датчики, обеспечивают безопасность склада.

Используемые на складе базовые передающие станции (BTS) 5G компании Huawei потребляют всего по 5 Вт энергии, что эквивалентно одной энергосберегающей лампочке. Это делает их экологичным решением для будущего.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2365771/Telkomsel_Huawei_inaugurating_Indonesia_s_5G_Smart_Warehouse_togther_partners.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2365772/Indonesia_s_5G_Smart_Warehouse.jpg

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