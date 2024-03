Telkomsel i Huawei uruchamiają pierwszy w Indonezji inteligentny magazyn 5G i centrum innowacji 5G

DŻAKARTA, Indonezja, 22 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych - firma Telkomsel i międzynarodowy dostawca rozwiązań teleinformatycznych, koncern Huawei, oficjalnie zainaugurowali działalność pierwszego w Indonezji inteligentnego magazynu 5G i centrum innowacji 5G w okręgu Bekasi w prowincji Jawa Zachodnia. Zaprezentowany obiekt odzwierciedla potencjał technologii 5G w zakresie przekształcania zarządzania magazynem, zwiększania wydajności operacyjnej i tworzenia nowych możliwości dla branży logistycznej z myślą o wspieraniu gospodarki cyfrowej w dążeniu do Złotej Wizji Indonezji 2045.

Ceremonię inauguracyjną poprowadził Long, dyrektor generalny Huawei Indonesia, i wzięli w niej udział dygnitarze, w tym dr Ir. Ismail MT, dyrektor generalny ds. zarządzania zasobami i wyposażenia infrastruktury pocztowej i informatycznej, Ministerstwo Komunikacji i Informatyki; Indra Mardiatna, dyrektor ds. sieci Telkomsel; Derrick Heng, dyrektor ds. marketingu Telkomsel; Mahendra Rianto, przewodniczący Indonezyjskiego Stowarzyszenia Logistycznego; oraz przedstawiciele Instytutu Technologii Bandung, Uniwersytetu Telkom i inni przedstawiciele partnerów branżowych.

Dyrektor generalny dr Ir. Ismail MT podkreślił: „Inteligentny magazyn 5G Huawei jest jednocześnie sygnałem alarmowym i kwintesencją modelu dla ekosystemu, demonstrując natychmiastową i płynną integrację technologii 5G z działaniami na rzecz cyfryzacji. Konsekwencją tej integracji są nowatorskie rozwiązania wykraczające poza sektor logistyczny i przynoszące korzyści wielu sektorom. Tego rodzaju postępy są możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki wspólnym staraniom wszystkich zainteresowanych stron, zjednoczonych w dążeniu do przyspieszenia cyfrowej transformacji kraju".

Long, dyrektor generalny Huawei Indonesia, wyraził przekonanie, że koncern Huawei jest zaangażowany we wspieranie rządu i podmiotów branżowych w celu odblokowania cyfrowych możliwości Indonezji. „Na zeszłorocznym szczycie Solo 5G wraz z partnerami na arenie przemysłowej zobowiązaliśmy się do wzmocnienia ekosystemu 5G. Inteligentny magazyn 5G jest potwierdzeniem wartości, jaką technologia 5G może wnieść do tradycyjnych gałęzi przemysłu w Indonezji" - podkreślił.

Indra Mardiatna, dyrektor ds. sieci Telkomsel zauważył: „Zgodnie z indonezyjską wizją pionierskich innowacji, które stymulują rozwój kraju, firma Telkomsel pozostaje niezłomna w swoim zobowiązaniu do dostarczania najwyższej jakości łączności, pionierskich rozwiązań i innowacyjnych usług zaprojektowanych w celu wspierania wzmocnienia pozycji i katalizowania ekspansywnych możliwości rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Z nadzieją oczekujemy, że wdrożenie inteligentnego magazynu 5G wraz z rozwiązaniami koncepcyjnymi Centrum Innowacji 5G będzie początkiem ery transformacji dla specjalistów z sektora logistycznego, w szczególności poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych i wydajności operacyjnej systemów magazynowych. Dysponując nieustającym wsparciem rządu, dzięki uprzejmości Ministerstwa Komunikacji i Informacji oraz poprzez synergiczne relacje partnerskie z zainteresowanymi stronami, w tym z firmą Huawei, stowarzyszeniami branżowymi i społecznością akademicką, Telkomsel zobowiązuje się do dalszego wspierania gwałtownej ewolucji indonezyjskiego handlu cyfrowego i krajobrazu gospodarczego, z ukierunkowaniem na zrównoważony postęp sprzyjający włączeniu społecznemu".

Przewiduje się, że gospodarka cyfrowa, która w przyszłości będzie głównym katalizatorem wzrostu gospodarczego Indonezji, wymaga wsparcia ze strony efektywnej i wydajnej branży logistycznej. Bazując na danych Ministerstwa Planowania Rozwoju Narodowego/Bappenas, do roku 2023 koszty logistyki w Indonezji spadły z 23,5% do 14,29% produktu krajowego brutto.

Zalety inteligentnego magazynu 5G

System inteligentnego magazynowania 5G wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak internet rzeczy (IoT) i analiza dużych zbiorów danych, w celu usprawnienia działalności operacyjnej, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony, zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia zużycia energii i obniżenia potencjalnych nieoczekiwanych strat.

Osoby zarządzające magazynem mogą korzystać z cyfrowych bliźniaków i analizy danych w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować zarządzanie zapasami i zapobiegać ich niedoborom.

Sieć 5G wspomaga również szybką i precyzyjną komunikację między personelem a autonomicznymi pojazdami (AGV), zapewniając tym samym efektywny przepływ towarów. Dodatkowo inteligentne systemy bezpieczeństwa zasilane przez czujniki wideo i podczerwieni gwarantują bezpieczeństwo magazynu.

Technologia 5G BTS firmy Huawei zasilająca magazyn charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię wynoszącym zaledwie 5 watów, co odpowiada jednej energooszczędnej żarówce, stanowiąc zrównoważone przyszłościowe rozwiązanie.

