Telkomsel melhora a qualidade da experiência e dos serviços na Indonésia graças a SoftAtHome

A operadora móvel líder na Indonésia com seus 170 milhões de assinantes - empresas e consumidores - conta com a solução Eyes'ON da SoftAtHome para melhorar a qualidade de sua experiência e serviços móveis.

PARIS, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- SoftAtHome (Congresso Mundial de tecnologia móvel Stand 5i59), uma empresa independente de software para análise de experiência, conectividade doméstica e serviços, está permitindo à Telkomsel na Indonésia melhorar a qualidade das experiências de seus usuários finais em casa e em qualquer lugar.

Apoiando o provedor de serviços de telecomunicações desde 2018, Eyes'ON Mobile permite à Telkomsel, a6ª maior operadora móvel do mundo, monitorar a Qualidade da Experiência e dos Serviços de forma massiva, automatizada e transparente para os usuários finais.

Respondendo à necessidade da Telkomsel de um fornecimento constante da melhor experiência de assinante, a SoftAtHome fornece uma tecnologia inovadora e versátil incorporada nas aplicações móveis do usuário final, o capacitando com ferramentas de autocuidado e diagnóstico completo de sua rede. Aplicativos como My Telkomsel ou ByU alojam o Eyes'ON Mobile SDK para um monitoramento individual preciso e completo da Qualidade de Experiência (QoE) e Qualidade de Serviço (QoS) diretamente a partir dos smartphones localizados por GPS.

Além do monitoramento transparente e dinâmico da experiência móvel conectada, a tecnologia Eyes'ON simplifica a comunicação entre a Telkomsel e seus assinantes: em vez de ligar para a linha de apoio quando o usuário final tem um problema, uma funcionalidade de ticketing fácil de usar permite a notificação instantânea à Telkomsel, resultando em uma resolução do problema mais rápida e econômica. Na verdade, a voz do cliente nunca esteve tão próxima, enriquecida com valiosos conhecimentos técnicos e através de um canal controlado pelo operador.

Esta funcionalidade é usada desde meados de 2021 e é amplamente reconhecida como inovadora e eficaz na melhoria da experiência dos assinantes da Telkomsel.

"Atualmente, parte do serviço que nossos assinantes esperam de nós é uma experiência móvel de grande qualidade, a partir de qualquer lugar", explica Alvo Ismail, Diretor-geral da Divisão de Qualidade de Serviço e Experiência da Telkomsel. "Temos uma excelente colaboração com os especialistas em QoE e QoS da SoftAtHome, e usamos extensivamente o aplicativo móvel Eyes'ON, quer seja para nossa empresa ou clientes b2c. Desde que lançamos o serviço, a satisfação de nossos clientes aumentou".

"Trabalhamos há muitos anos com a Telkomsel, e com o apoio e experiência de nosso parceiro local GMI, procuramos facilitar suas missões diárias para melhorar a qualidade da experiência para seus usuários finais", acrescenta David Viret-Lange, CEO da SoftAtHome. "Nossa solução Eyes'ON permite às operadoras fixas e móveis melhorar e garantir o melhor QoE e QoS possível, graças a uma solução de monitoramento de experiência conectada completa. Estamos felizes em ver que, graças a nossa solução, a satisfação do assinante Telkomsel aumentou em casa e em qualquer lugar"

Sobre a SoftAtHome

SoftAtHome é um fornecedor independente de software com seis soluções diferentes para banda larga (Connect'ON), Wi-Fi (Wifi'ON), Segurança (Secure'ON), Smart Home (Things'ON), vídeo (Watch'ON), análise e monitoramento QoE (Eyes'ON). Os produtos da empresa são usados por operadoras de Telecomunicações e Emissão em mais de 25 milhões de redes domésticas e milhões de dispositivos móveis.

