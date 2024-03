TELUS Mental Health Index: hohes psychisches Gesundheitsrisiko bei mehr als einem Drittel der Arbeitnehmer im europäischen Index

Fast die Hälfte der Arbeitnehmer des europäischen Indexes haben keine vertrauensvollen Beziehungen am Arbeitsplatz und fühlen sich dreimal häufiger isoliert als diejenigen, die vertrauensvolle Beziehungen am Arbeitsplatz haben

EUROPA, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlichte TELUS Health seinen TELUS Mental Health Index (der „Index") mit Berichten, die die psychische Gesundheit von Berufstätigen in Europa, Großbritannien, den USA, Kanada, Neuseeland, Singapur und Australien untersuchen. Wie der europäische Bericht hervorhebt, besteht bei mehr als einem Drittel (36 %) der Arbeitnehmer in Europa ein hohes psychisches Gesundheitsrisiko. Darüber hinaus hat fast die Hälfte (47 %) der Arbeitnehmer keine vertrauensvollen Beziehungen am Arbeitsplatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich isoliert fühlen, ist dreimal so hoch wie bei Arbeitnehmern mit vertrauensvollen Beziehungen am Arbeitsplatz. Der europäische Index umfasst Daten von Arbeitnehmern in Spanien, Italien, Frankreich, Polen, Deutschland und den Niederlanden.

TELUS Health Logo

Die Auswirkungen von Isolation und Einsamkeit werden inzwischen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit anerkannt und mit bekannten Gesundheitsrisiken wie Rauchen, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel verglichen.

„Die Ergebnisse des Index spiegeln eine besorgniserregende Realität wider, die sich auf Arbeitnehmer und Unternehmen auswirkt, da Einsamkeit und soziale Isolation sowohl die Gesundheit der Arbeitnehmer als auch die Produktivität am Arbeitsplatz negativ beeinflussen", so Paula Allen, Global Leader, Research and Client Insights, TELUS Health. „Der rasante gesellschaftliche Wandel, die abnehmende soziale Unterstützung und die Probleme der Bezahlbarkeit fordern ihren Tribut von jüngeren Arbeitnehmern, die die Zukunft der europäischen Unternehmen und der Wirtschaftstätigkeit darstellen. Außerdem machen diese und andere Stressfaktoren zu Beginn der beruflichen Laufbahn, wenn die finanzielle Stabilität in der Regel geringer ist, diese jüngeren Arbeitnehmer anfälliger für psychische Risiken. Unternehmen können allen Arbeitnehmern helfen, indem sie eine Kultur des Vertrauens schaffen, die der Isolation entgegenwirkt, und indem sie auf ihre Gesundheits-, Personal- und Finanzprogramme aufmerksam machen, die eine wichtige Unterstützung bieten."

Bemühungen zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen von Isolation und Einsamkeit auf die Gesundheit und Produktivität von Arbeitnehmern verbessern nicht nur das Wohlbefinden, sondern bieten auch finanzielle Vorteile für die Arbeitgeber.

Zu den weiteren Erkenntnissen des TELUS Mental Health Index gehören:

Bei Arbeitnehmern unter 40 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie keine vertrauensvollen Beziehungen am Arbeitsplatz haben, um 50 % höher als bei Arbeitnehmern über 50 Jahren, was zu Gefühlen der Isolation und Einsamkeit führt und die geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigt.

49 Prozent der Arbeitnehmer haben keine vertrauensvollen persönlichen Beziehungen . Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Arbeitnehmer isoliert fühlen, ist fast viermal höher als bei Arbeitnehmern mit vertrauensvollen persönlichen Beziehungen .

der Arbeitnehmer haben keine vertrauensvollen . Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Arbeitnehmer isoliert fühlen, ist fast als bei Arbeitnehmern mit vertrauensvollen persönlichen Beziehungen 36 Prozent der Arbeitnehmer weisen ein hohes, 45 Prozent ein mittleres und 19 Prozent ein niedriges psychisches Gesundheitsrisiko auf .

der Arbeitnehmer weisen ein hohes, 45 Prozent ein mittleres und 19 Prozent ein niedriges psychisches Gesundheitsrisiko auf Arbeitnehmer, die sich von ihren Kollegen nicht wertgeschätzt und respektiert fühlen, berichten, dass sie an ihrem Arbeitsplatz nicht unterstützt werden und doppelt so häufig angeben, dass sich ihre psychische Gesundheit negativ auf ihre Produktivität bei der Arbeit auswirkt .

angeben, dass sich ihre psychische Gesundheit negativ auf ihre . Mehr als ein Viertel (28 Prozent) der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Belohnungen und Anerkennung in ihrem Unternehmen ungerecht und einseitig sind .

(28 Prozent) der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Belohnungen und Anerkennung in ihrem Unternehmen ungerecht und einseitig sind 39 Prozent haben nicht den Eindruck oder bezweifeln, dass Belästigung, Mobbing, ungesunde Konflikte und andere schädliche Verhaltensweisen an ihrem Arbeitsplatz schnell und fair gelöst werden. Der Mental Health Score dieser Gruppe ist mindestens 7 Punkte niedriger als der von Beschäftigten, die auf schnelle und faire Lösungen vertrauen.

Im Januar 2024 erzielten Beschäftigte in verschiedenen Regionen folgende Mental Health Scores:

USA : 70,7

: 70,7 Kanada: 63,5

Großbritannien: 64,7

Europa: 62,0

Australien: 63,1

Neuseeland: 59,6

Singapur: 62,6

Der TELUS Mental Health Index basiert auf einem Punktesystem, das die einzelnen Antworten in Punkte umwandelt. Höhere Punktwerte werden mit einer besseren psychischen Gesundheit und einem niedrigeren psychischen Gesundheitsrisiko in Verbindung gebracht. Werte zwischen 0 und 49 entsprechen dem Grad der Belastung, Werte zwischen 50 und 79 dem Grad der Beanspruchung und Werte zwischen 80 und 100 dem Grad der optimalen psychischen Gesundheit.

„Die Schaffung eines unterstützenden und integrativen Arbeitsumfelds ist nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine unschätzbare Gelegenheit für Arbeitgeber, das Wohlbefinden ihrer Teams proaktiv zu gestalten", fügt Allen an. „Da die physischen und psychischen Auswirkungen der Isolation jetzt breiter diskutiert werden, sollten Arbeitgeber sinnvollen sozialen Kontakten Vorrang einräumen, um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu fördern. Neben der Einführung von Hilfsprogrammen für Mitarbeiter und anderen Initiativen zur Bewältigung der psychischen Belastung verbessert die Förderung eines gesunden und vernetzten Arbeitsumfelds die Möglichkeiten jedes Einzelnen, sein Potenzial voll zu entfalten. Dies wiederum führt zu einer besseren Mitarbeiterbindung, Produktivität, Engagement und insgesamt zu besseren Gesundheitsergebnissen."

Der TELUS Mental Health Index vom Januar bietet auch wichtige Erkenntnisse zu den wichtigsten psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz und über die psychische Gesundheit in den einzelnen Ländern. Lesen Sie hier den vollständigen europäischen TELUS Mental Health Index.

Informationen zum TELUS Mental Health Index

Die Daten für den TELUS Health Mental Health Index wurden im Rahmen einer Onlineumfrage vom 13. Januar 2024 bis zum 22. Januar 2024 mit 3.000 Befragten erhoben. Alle Befragten haben ihren Wohnsitz in Europa und befanden sich in den letzten sechs Monaten in einem festen Beschäftigungsverhältnis. Die Daten wurden statistisch gewichtet, um sicherzustellen, dass die regionale und geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Stichprobe diese Bevölkerung widerspiegelt.

Informationen zu TELUS Health

TELUS Health ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen und Lösungen für die medizinische Grundversorgung und Prävention anbietet, um das körperliche, geistige und finanzielle Wohlbefinden von Mitarbeitenden und Familien weltweit zu verbessern. Mit unserer fortschrittlichen Technologie und unseren engagierten Beschäftigten, darunter mehr als 100.000 mitfühlende medizinische Fachkräfte, erreichen wir mehr als 70 Millionen Menschen in 160 Ländern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das vertrauenswürdigste Unternehmen für Wohlbefinden in der Welt zu werden, indem wir die weltweit gesündesten Gemeinschaften und Arbeitsplätze durch einen vereinfachten Zugang zur Gesundheitsversorgung und einen besseren Informationsfluss zwischen Gesundheitsdienstleistern, Versicherern, Arbeitgebern und Einzelpersonen schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.telushealth.com.

Medienkontakt:

Hanover Communications

E-Mail: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2365338/TELUS_Health_TELUS_Mental_Health_Index__More_than_a_third_of_wor.jpg