Tem início a Competição Internacional de Projetos de Construções Solares de 2022

BEIJING, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Competição Internacional de Construções Solares de 2022, organizada pelo Comitê Organizador da Competição Internacional de Projetos de Construções Solares, com o tema Sunshine & Station in the Scenery, está localizada na Giant Panda Habitat Nature Reserve na mini-reserva natural da bacia do Guanbagou, no condado de Pingwu, na província de Sichuan. A competição toma a estação de pesquisa como assunto e explora novos métodos e ideias de conservação ecológica com recursos renováveis. O projeto construirá uma estação de pesquisa para fornecer locais de trabalho e de moradia a visitantes, pesquisadores e estudantes. O primeiro prêmio será colocado em construção, e a equipe vencedora participará do aprofundamento do projeto juntamente com a equipe de especialistas.