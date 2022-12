Cerca de seis milhões de pessoas participaram do programa Templestay nas últimas duas décadas, das quais mais de 650 mil (11%) eram estrangeiras com etnias diferentes.

SEUL, Coreia do Sul, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2022 marcou o 20º aniversário do Templestay desde seu lançamento, em 2002, com o objetivo de oferecer a visitantes internacionais a oportunidade de vivenciar a cultura tradicional coreana durante a Copa do Mundo da Coreia e do Japão 2002. Cerca de seis milhões de pessoas participaram do programa nas últimas duas décadas, das quais mais de 650 mil (11%) eram estrangeiras. Mais perceptível do que o número de visitantes é o fato de que os visitantes estrangeiros eram de vários países com etnias diferentes. Em particular, o número de nacionalidades dos visitantes, que chegaram de 205 países — número superior ao de países-membros da ONU. Eles também mostraram um alto nível de satisfação, com avaliação 6,33 — sendo 7 a nota máxima. Isso prova que o Templestay é uma experiência cultural da qual todos podem desfrutar confortavelmente em qualquer circunstância.

Visitantes de diferentes nacionalidades e etnias consideram o programa satisfatório e confortável, porque podem vivenciar o cotidiano dos praticantes budistas em estimados templos tradicionais com histórico budista de 1.700 anos, algo que as pessoas jamais vivenciarão em qualquer outro lugar. Os participantes do programa dedicam algum tempo para refletir completamente sobre si mesmos, enquanto fazem uma pausa do cansaço e do estresse da vida cotidiana, experimentando programas como "Chamseon" (meditação Seon), "108 bae" (108 prostrações), e uma conversa com um monge durante um chá na tranquilidade da natureza. Isso pode ser possível somente no programa Templestay da Coreia.

O momento de cura, que vem através do tempo dedicado a si mesmo, desempenhou um papel significativo no conforto daqueles cansados do extenso período da pandemia. Uma pessoa envolvida no programa disse que cerca de 127 mil pessoas participaram do Templestay preparado para a equipe médica do COVID-19, pequenos empresários e artistas culturais afetados pela pandemia desde 2020. Em 2022, marcando o 20º aniversário, o Templestay foi ainda mais longe e lançou um programa especial com a palavra-chave "compartilhamento", para pessoas que podem ser facilmente marginalizadas na sociedade, como os idosos, famílias multiculturais e grupos vulneráveis. "Sentimo-nos encorajados a controlar a dor e seguir em frente depois de olhar para trás, para nós mesmos, e limpar a mente enquanto permanecemos nos templos das montanhas", disse um participante do Templestay.

O Templestay já recebeu diversos visitantes, com diferentes formações e de vários países, que se sentiram tocados e curados, o que mostra o valor do programa, que as pessoas podem sentir além das fronteiras linguísticas. Embora a expectativa de poder viajar para o exterior esteja crescendo no período pós-COVID-19, o Templestay da Coreia proporcionará uma ótima experiência de cura da mente deprimida com "COVID-19 Blues", para que as pessoas reservem um momento para cuidar de si mesmas. Para mais informações e reserva do Templestay, acesse seu site oficial em inglês (eng.templestay.com).

FONTE Cultural Corps of Korean Buddhism

