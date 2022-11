TEMPO ASSIST É A ESCOLHA DAS INSURTECHS

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TEMPO ASSIST é o player definitivo para o mercado de serviços no Brasil. Líder nos segmentos em que atua – Assistências e Conveniência. Fortemente preocupada com a qualidade e a missão de entregar sempre experiências positivas, tem como seus clientes as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do país, consolidando a distribuição de seus serviços através dos canais B2B e B2B2.

"A empresa vem desenvolvendo um trabalho de especialização nesse segmento nos últimos dois anos, período em que não só realizou mais de 60MM de reais em investimentos em novas tecnologias, mas também aprofundou seus conhecimentos das necessidades desse público e seus interesses", diz João Carlos Armesto, Diretor executivo comercial da TEMPO.

Partindo do princípio que a demanda das Insurtechs e Techs é por produtos disruptivos, jornadas digitais, soluções personalizadas e possibilidade de acompanhamento de toda a jornada do cliente, a TEMPO passou a oferecer todos esses diferenciais, o que possibilitou que a CIA de consolidasse como a escolha certa para esses parceiros, tais como a Pier (primeira insurtech a receber autorização definitiva para atuar como seguradora no Brasil pela Susep), Flix, Darwin, Klimber, Justos e Helps.

Segundo Camila Kataguiri, Chief Operating Officer da Pier, "a vasta experiência e liderança da TEMPO no setor, o alto investimento em novas tecnologias e a abertura para uma grande parceria para criar jornadas cada vez mais digitais e de alta qualidade foram fatores fundamentais para a escolha da TEMPO, pois agiliza nossos processos e permite um aprendizado para as duas partes em como gerar uma experiência diferenciada aos nossos clientes".

Como diferenciais competitivos, a TEMPO se destaca por oferecer produtos inovadores, como por exemplo, assistências com amplos serviços para clientes Gamers e donos de Pets, canais digitais como WhatsApp, Chats, APIS que possibilitam que as próprias seguradoras pluguem seus APPs, o software Slack que facilita a comunicação entre Tis TEMPO e Cliente, dentre outras soluções personalizadas, além de um time de alta performance, que tornam a experiência do cliente final muito mais encantadora e eficiente.

