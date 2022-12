Temporada de esqui: saiba como curtir as pistas de neve com segurança

Despesas médicas envolvendo urgências nas montanhas podem superar os 30 mil dólares

Esqui é um dos esportes que mais causam lesões e atendimentos ortopédicos estão entre as principais ocorrências internacionais médico-hospitalares

SÃO PAULO, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nessa época do ano, muitos brasileiros trocam os resorts à beira mar pelas pistas de esqui da América do Norte e dos Alpes franceses. De acordo com levantamento realizado pela Omint Seguros, os Estados Unidos, o Canadá e a França estão entre os principais destinos procurados pelos brasileiros em 2022. Além disso, os atendimentos ortopédicos constam como as principais ocorrências médico-hospitalares de quem viaja munido de um bilhete de seguro viagem da Omint.

Diante disso, os esportistas amadores precisam ter atenção redobrada para aproveitar as pistas regulamentadas, uma vez que o esqui é um dos esportes que mais causam lesões, de acordo com a seguradora. "Há uma alta incidência de acidentes de turistas enquanto praticam esportes na neve, sobretudo esqui e snowboard. Uma emergência no alto da montanha vai demandar uma equipe especializada de socorro, o que inclui um voo de helicóptero, pois uma ambulância não tem capacidade para subir até o local", explica Tiago Godinho, gerente de Seguro de Vida e Viagem da Omint Seguros.

O executivo enfatiza que os valores podem ser maiores. "Em caso de acidente, ainda há custos com exames de imagem, internação e remédios, que podem ultrapassar os 30 mil dólares", complementa. Fraturas relacionadas à prática são tão comuns que já possuem nomes próprios, como a fratura do esquiador que está relacionada com a lesão de um dos ligamentos da mão, e a fratura do snowboarder, cuja lesão é no osso que se conecta com o tornozelo.

Em situações envolvendo fraturas de membros inferiores com a necessidade de imobilização, o viajante pode necessitar do retorno ao Brasil em transporte adequado para preservação da sua condição de saúde. Essas ocorrências exigem um atendimento rápido, de excelência e que envolvem custos elevados, podendo comprometer o orçamento da viagem.

"Não temos controle do imprevisto, principalmente durante uma viagem internacional. Por isso, é crucial embarcar com um seguro viagem internacional bem estruturado, que inclui um capital segurado robusto e que contemple uma cobertura exclusiva para esportes amadores, o que permitirá gerenciar qualquer imprevisto sem prejuízos financeiros e à saúde", declara Godinho.

Usabilidade do seguro viagem internacional

A importância do seguro viagem não está relacionada somente com valores monetários, mas com a tranquilidade que ele traz ao garantir serviços e assistências caso haja urgências ou emergências durante uma viagem internacional. "Na Omint Seguros, o processo de atendimento ao segurado é realizado de ponta a ponta, o que garante a alta qualidade no serviço ofertado, sobretudo no atendimento médico e odontológico internacional, que seguem os mesmos padrões de qualidade oferecidos nas redes credenciadas do Brasil", afirma o executivo.

O que fazer caso precise de atendimento durante uma viagem internacional

Clientes Omint Seguros podem ligar diretamente para o telefone da central de atendimento que consta no bilhete. O atendimento será realizado em português com orientações claras e objetivas para uma resolução rápida do problema.

