Temporada de Riade: Messi enfrenta Cristiano Ronaldo na Copa da Temporada de Riade

RIADE, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Três anos após seu último encontro, os dois superastros mais populares do futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com 12 Bolas de Ouro entre eles, se encontram na Copa da Temporada de Riade, organizada pela Saudi General Entertainment Authority como parte das atividades da Temporada de 2022 de Riade. Este encontro empolgante, que será realizado em 19 de janeiro no Estádio King Fahad em Riade, impulsionou os pedidos de bilhetes para comparecer à partida para mais de 2 milhões, de 170 países.

PSG vs Al-Hilal and Al-Nassr On January 19th, at 8 pm KSA time, in King Fahad Stadium

A equipe das estrelas do Al-Hilal e do Al-Nassr será liderada pelo treinador internacional Marcelo Gallardo, e a partida será administrada por árbitros Sauditas. O entretenimento e a diversão se multiplicarão com a presença de craques da Copa do Mundo, como Neymar, Mbappe e Hakimi, e estrelas da equipe nacional Saudita, como Salem Al-Dawsari e Saleh Al-Shehri, que marcou os gols da vitória saudita sobre a Argentina na partida entre as duas equipes na última edição da Copa do Mundo.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1982295/Riyadh_Season.jpg

FONTE Riyadh Season

