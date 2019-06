Temporada de São João acende a bandeira do turismo e faz subir as buscas por destinos nacionais

"Registramos uma alta de mais de 100% nas vendas em comparação com a mesma época do ano passado. Mas este é um período que já costuma ser de grande procura por passagens para o nordeste, mais até do que Natal e Carnaval, pois muitas pessoas de lá que vivem em outras cidades retornam para visitar a família e curtir a maior festa do ano na região", conta Eduardo Florido, gerente de produtos do Grupo Check , empresa de tecnologia e serviços financeiros que administra o programa Gol VoeFácil .

"Indicadores de mercado também demonstram que a alta do dólar contribuiu para o aumento no interesse por viagens dentro do Brasil. No caso da Gol VoeFácil, o impulsionamento nas vendas vem do benefício que o produto oferece ao consumidor, que é a facilidade de adquirir passagens aéreas com pagamento parcelado em até 24 vezes no boleto bancário, o que não compromete o limite do cartão de crédito de ninguém", complementa.

Essa alta, entretanto, não vem de agora. O mercado já começou a sentir alguns bons sinais desde maio. De acordo com pesquisa divulgada pelo site Kayak, a quantidade de pessoas em busca de passagens aéreas para destinos dentro do Brasil está maior do que no ano passado. Coincidência ou não, as capitais nordestinas, conhecidas pelos grandes festejos juninos, estão entre os locais mais pesquisados.

Os dez destinos que mais cresceram em busca são*:

- João Pessoa (PB)

- Juazeiro do Norte (CE)

- Brasília (DF)

- São Paulo (SP)

- Petrolina (PE)

- Salvador (BA)

- Rio de Janeiro (RJ)

- Aracajú (SE)

- Recife (PE)

- Cuiabá (MT)

*Levantamento realizado em maio, considerando buscas por trechos ida e volta na classe econômica em todos os aeroportos do Brasil.

[Com informações dos jornais Brasilturis e o Globo.]

