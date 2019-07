Temporada dois do World's Fastest Gamer tem maior prêmio de todos os tempos para as corridas do eSports

Oito finalistas vieram dos campeonatos de corrida do eSports de 2019. Dois conseguirão sua participação através de convites nos treinos de classificação que ocorrerão nas próximas semanas, um do aplicativo móvel Gear.Club e o outro do rFactor 2.

Os finalistas serão submetidos a rigorosos testes de seleção no Reino Unido e os seis melhores viajarão para a sede da R-Motorsport, em St. Gallen, na Suíça. Dois deles passarão por quatro dias de desafios intensos e competirão em uma disputa na final da "Deutsche Tourenwagen Masters" (DTM), em Hockenheim, na Alemanha.

A decisão sobre quem tem as qualidades necessárias para receber o prêmio, com valor superior a um milhão de dólares, fica a cargo do líder dos jurados, Juan Pablo Montoya e do vencedor da temporada um do WFG, Rudy Van Buren.

Montoya, vencedor da Indy 500, do GP de Mônaco e das 24h de Daytona, tem o prepare necessário para escolher um vencedor bem-capacitado.

"Disputei corridas online por vários anos e uso simuladores para manter a agilidade", disse Montoya. "Sei que há grandes talentos no mundo virtual porque os jogadores ganham de mim com frequência! Também que as habilidades do virtual podem ser facilmente transferidas para o mundo real, assim, a minha função no WFG é garantir que esses jogadores sejam ávidos e tenham bom desempenho sob pressão."

Van Buren se tornou piloto de simuladores da Fórmula 1 após sua vitória na primeira edição do WFG. Sua história foi vista online por milhões de pessoas e alcançou a marca de 400 milhões de espectadores em redes como ESPN< CNBC, Sky e Fox.

O fundador do World's Fastest Gamer,presidente da Millennial Esports Corp. ("Millennial"ou a "Empresa", TSX VENTURE: GAME,OTCQB: MLLLF), Darren Cox, acredita que a competição pode revelar grandes talentos para o mundo real das corridas.

"As corridas do eSports cresceram drasticamente desde nosso primeiro projeto, mais de dez anos atrás, mas ainda há muito talento a ser descoberto", comentou Cox.

"O WFG serve de ponte entre o mundo virtual e o real e, mais uma vez, oferecemos acesso inédito aos dois lados do nosso esporte por meio de todas as plataformas digitais e de transmissão."

Fundada em 2014, a R-Motorsport se estabeleceu como uma das maiores equipes do mundo de corridas de GT.

"Em nossa curta história, a R-Motorsport teve grande sucesso e impacto nas pistas com a Aston Martin", disse o co-proprietário e diretor de equipe da R-Motorsport, Florian Kamelger. "Com a equipe de Darren na Millennial Esports, agora também estamos no mundo virtual, que oferece a nossos parceiros uma nova plataforma dentro dos esportes automobilísticos."

A equipe da R-Motorsport tem vasta experiência com a Aston Martin em campeonatos automobilísticos de alto nível em todo o mundo, entre eles o Intercontinental GT Challenge, a Blancpain GT Series e no campeonato mais importante do mundo de carros de turismo, o DTM.

"Este projeto comprova o interesse cada vez maior na Aston Martin, tanto no mundo real quando no virtual, e tenho certeza de que esta experiência elevará ainda mais nossa marca aos olhos dos líderes do panorama do eSports, em franca expansão", declarou o presidente e CEO de Grupo da Aston Martin, Andy Palmer.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=bkgKmA7JU9U

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/942434/WFG_LAUNCH_1.jpg

FONTE World’s Fastest Gamer

