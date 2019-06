TEMSA assina transação de 46,5 milhões de euros na Romênia

A TEMSA, que é uma das principais marcas do setor automotivo no mundo, com acima de 50 anos de experiência na produção de ônibus e midi ônibus, exportará 326 ônibus modelo LD12 SB para a Romênia. A empresa, que venceu a licitação do Ministério dos Assuntos Internos do país com um acordo no valor de 46,5 milhões de euros, fornecerá ônibus para o uso de unidades de segurança e soldados romenos.