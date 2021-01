TEMSA : Des exportations de bus à livrer au cœur de l'Union européenne

LA QUANTITÉ TOTALE ATTEINDRA 40 AU PREMIER STADE

La deuxième partie de la livraison, composée de 22 unités, sera livrée d'ici avril 2021 conformément à l'accord de commande conclu entre TEMSA et OTW. D'ici fin 2021, le nombre de véhicules de marque TEMSA sur les routes de Wallonie sera de 40, avec des commandes en cours à venir.

Si la Wallonie attire l'attention en tant que région avec une population totale de 3,7 millions d'habitants, elle est également connue comme le carrefour commercial de l'Europe. Les véhicules livrés à OTW, l'opérateur de transport officiel de la région wallonne, seront utilisés dans les transports publics du sud de la Belgique.

D'ABORD, LA SUÈDE ; ENSUITE, LA BELGIQUE

Notant que TEMSA a lancé une exportation sérieuse en un rien de temps, le PDG de TEMSA, Tolga Doğancıoğlu, a déclaré : « Nous avons récemment exporté les 6 bus MD9 electriCITY vers la Suède. La première exportation de véhicules électriques de TEMSA vers la Suède a été très importante pour nous. Après quelques semaines qui se sont écoulées depuis, nous sommes très contents de pouvoir établir notre deuxième route d'exportation vers la Belgique, le centre de l'Union européenne (UE). En tant qu'entreprise publique, OTW transporte 159 millions de passagers par an avec sa flotte de transport public de 1 543 véhicules. Ils effectuent une grande partie de leurs services de transport par autobus. Ils assurent également le transport en tram et en métro dans la région de Charleroi. C'est un grand plaisir d'exporter les véhicules que nous fabriquons à Adana vers le pays qui est le centre de l'Union européenne. »

UNE OPPORTUNITÉ SUBSTANTIELLE POUR LE MARCHÉ DU BENELUX

Soulignant le fait que la livraison en question se présente également sous la forme d'une référence remarquable pour les pays du BENELUX (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), Doğancıoğlu a déclaré : « Grâce à nos études de R&D, auxquelles nous consacrons environ cinq pour cent de notre chiffre d'affaires chaque année, et à notre large gamme de produits qui couvre tous les segments, nous concevons la prochaine génération de solutions de mobilité de demain et continuons à travailler pour un avenir meilleur grâce à la vision de la mobilité intelligente qui la façonne. Nous sommes dans une période où TEMSA aura une influence sur le marché mondial. À cet égard, cette livraison en Belgique est pour nous une source d'immense plaisir et de fierté. TEMSA se prépare à jouer un rôle plus important non seulement sur le marché turc, mais aussi sur la scène mondiale. Le nombre d'exportations de LD 12 SB PLUS vers la Belgique est un indicateur clé qui créera de nouvelles opportunités sur le marché du Benelux et augmentera la notoriété de la marque ! »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1388512/TEMSA_Electric_Buses.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318937/TEMSA_Logo.jpg

Related Links

https://www.temsa.com



SOURCE TEMSA