TEMSA liefert Elektrofahrzeuge nach Rumänien

Hakan Koralp, Chief Sales and Marketing Officer von TEMSA, wies darauf hin, dass TEMSA zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Elektrofahrzeugbranche gehört und sagte: „Wir entwickeln seit vielen Jahren Technologien für Elektrofahrzeuge. Mit unseren Fahrzeugen, die wir in unserem Werk in Adana konstruieren, entwickeln und fertigen, wollen wir einen Beitrag zur Zukunft des Verkehrs und zur Nachhaltigkeit unserer Welt leisten."

Mit unseren Partnern sind wir jetzt noch stärker

Koralp brachte zum Ausdruck, dass TEMSA mit der Partnerschaft der Sabancı Holding und der PPF Group sowie mit dem Schwesterunternehmen Škoda Transportation in Zukunft viel größere Erfolge im Bereich der Elektrofahrzeugbranche erzielen wird und fuhr fort: „Wir arbeiten weiter daran, unsere Position auf den ausländischen Märkten, insbesondere in Europa, zu stärken, mit dem Wissen um unsere Partner und deren Wettbewerbskraft auf den internationalen Märkten. Die Elektrifizierung ist derzeit das bedeutendste Thema in der Welt des Transports. Wir werden weiterhin Fahrzeugtechnologien entwickeln, die diesem Anspruch gerecht werden, indem wir F&E und Innovation in den Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie stellen und unsere Fahrzeuge mit einer vielfältigen, serienreifen Produktpalette in die Welt exportieren."

Kurzes Aufladen in neun Minuten

Der Avenue Electron, der im Jahr 2021 auf den Straßen der rumänischen Stadt Buzău unterwegs sein wird, wurde erstmals auf der Nutzfahrzeugmesse in Hannover 2018 in Deutschland vorgestellt.

2018 in Deutschland vorgestellt. Das 12 Meter lange Fahrzeug hat 35 Sitzplätze und eine Fahrgastkapazität von 85 Personen.

Auch eine Schnellladefunktion ist im Fahrzeug vorhanden, die bei voller Aufladung eine Strecke von 230 Kilometern zurücklegen kann. Außerdem kann er mit einer neunminütigen Ladung 90 Kilometer weit fahren. Das macht den Avenue Electron besonders für den im Stadtverkehr vorteilhaft.

15 % Steigerung der Reichweite mit einem einzigen Pedal

Eine Innovation, die der Avenue Electron mitbringt, ist das Einpedalfahrsystem. Anstelle des Gas- und Bremspedals zusammen ist nur das Gaspedal im Fahrzeug vorhanden. Das Pedal ist mit der Batterie verbunden und ermöglicht es dem Fahrzeug, sowohl zu beschleunigen als auch abzubremsen oder sogar anzuhalten, wenn der Fahrer den Fuß vom Pedal nimmt. Diese Technologie erhöht so die Reichweite des Fahrzeugs um bis zu 15 Prozent, bei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungskosten für die Bremsen und die Wartungszeiten der Fahrzeuge.

