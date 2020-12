TEMSA livre son bus électrique à l'île la plus écologique de Suède

UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR TEMSA

Le président de l'unité Strategic Business de Sabancı Holding et également le président du conseil d'administration de TEMSA, M. Cevdet Alemdar, qui a annoncé le lancement de nouveaux processus au sein de TEMSA après un transfert d'actions récemment achevé, a déclaré : « Nous entrons dans une période où TEMSA aura une structure beaucoup plus forte sur le marché mondial grâce à son partenariat avec le groupe Sabancı Holding et PPF. C'est la première étape de nouveaux succès pour TEMSA, qui est sur les routes européennes depuis plus de 20 ans. »

« Voir des véhicules électriques TEMSA sur les routes de Suède sera pour nous une grande fierté et un grand plaisir. Comme nous le savons tous, la Suède est l'un des principaux pays à réduire les émissions de carbone au niveau mondial et possède une connaissance approfondie des véhicules électriques. Il est vraiment important pour nous de livrer nos premiers bus électriques à la Suède ».

LES BUS ÉLECTRIQUES SONT L'AVENIR DES TRANSPORTS PUBLIC

Le PDG de TEMSA, Tolga Kaan Doğancıoğlu, a expliqué que TEMSA est l'un des rares fabricants au monde à offrir une large gamme de produits à ses clients, notamment les modèles MD9 electriCITY, Avenue Electron et Avenue EV, qui sont prêts pour la production en série. Il a ajouté : "L'avenir des transports publics se dessine avec les véhicules électriques au cœur de l'activité. De notre côté, nous poursuivons nos études de R&D pour nous assurer que nous faisons partie des entreprises qui changent la donne dans l'industrie. Nous connaîtrons un plus grand succès au niveau

international grâce à la force et à la motivation apportées par notre nouvelle structure organisationnelle. Nous avons fait le premier pas de cette ère en livrant 6 MD9 electriCITY à la Suède".

CONNECT BUS A VISITÉ L'USINE ET A CONTRÔLé LES BUS

Le PDG de TEMSA, Tolga Kaan Doğancıoğlu, a ajouté que les membres et les responsables du conseil d'administration de Connect Bus ont récemment visité l'usine et reçu des informations détaillées sur les véhicules sur place. Il poursuit : "Ici, ils ont eu la chance d'être témoins de notre vision et de notre passion pour les véhicules électriques. J'espère que cette livraison sera la première étape d'une collaboration à long terme et qu'elle augmentera le volume de nos exportations dans les prochains jours. D'autres opérateurs de la région sont également intéressés par nos véhicules électriques. Nous avons des négociations en cours avec eux. Après que nos bus auront pris la route dans la région, ils auront l'occasion de connaître ces véhicules de près".

IL EST COMPOSÉ DE 10 ÎLES DIFFÉRENTES

La région d'Öckerö, où seront exploités les bus MD9 electriCITY de TEMSA, est située près de Göteborg, l'une des plus grandes villes de Suède.

Le gouvernement suédois, l'un des rares pays à avoir lutté contre les émissions de carbone, a adopté ces dernières années une loi visant à rendre le pays neutre en carbone d'ici 2045. Dans ce contexte, le transport public par véhicules électriques est l'un des efforts les plus importants du pays.

ELLE SERA À ZÉRO ÉMISSION D'ICI 2030

La municipalité d'Öckerö a fait un pas de plus vers l'objectif du gouvernement suédois. Elle a pour objectif de devenir un centre vert à émission de carbone nulle d'ici 2030. La municipalité a déjà lancé une initiative visant à remplacer tous les véhicules destinés aux transports publics par des véhicules électriques.

Dans le cadre de ce programme, le MD 9 electriCITY offre une capacité de 59 passagers ; conçu, développé et fabriqué par TEMSA. Il offre la possibilité de déposer rapidement des passagers avec ses deux portes. Il a une autonomie de 400 km avec ses batteries Li-ion de 230 kWh et une durée de charge de 5 heures.

