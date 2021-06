TEMSA prend son envol avec une augmentation de capital de 143 %

À la suite de son acquisition par Sabancı Holding et le groupe PPF, TEMSA continue d'augmenter le nombre de ses exportations, de sorte qu'une décision d'augmenter son capital a été prise. Le capital de la société sera augmenté de 143 % et passera de 210 millions de TL à 510 millions de TL. Président de l'unité commerciale stratégique de Sabancı Holding et président du conseil d'administration de TEMSA, Cevdet Alemdar, a déclaré : « Nous renforçons notre capital pour que TEMSA soit dotée d'une structure financière plus forte et plus compétitive sur les marchés nationaux et étrangers. »

ADANA, Turquie, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- TEMSA Transportation Vehicles poursuit sa croissance sur les marchés nationaux et internationaux, et grâce au partenariat entre Sabancı Holding et le groupe PPF, dont Skoda Transportation est la filiale, renforce son capital.

Première étape vers une réussite