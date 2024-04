Temu rejoint le groupe de travail anti-hameçonnage pour lutter contre la fraude en ligne et les cyber-escroqueries

BOSTON, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Temu, la plateforme de commerce électronique réputée pour ses marchandises de qualité à prix abordable, a rejoint l'Anti-Phishing Working Group (groupe de travail anti-hameçonnage, APWG), une coalition mondiale engagée dans la lutte contre l'usurpation d'identité et la fraude en ligne.

Fondé en 2003, l'APWG rassemble les efforts de grandes entreprises technologiques, d'institutions financières, de sociétés de cybersécurité de premier plan et d'agences gouvernementales qui luttent contre la cybercriminalité. Cette collaboration implique l'échange de données, la conduite de recherches et le lancement de campagnes de sensibilisation du public. Le hameçonnage, un délit informatique très répandu, vise à recueillir illégalement des informations sensibles par le biais de canaux de communication trompeurs.

En 2023, l'APWG a recensé près de cinq millions d'attaques de hameçonnage dans le monde, un record qui souligne la croissance rapide de cette menace.

En devenant membre de l'APWG, Temu entend apporter son expérience en matière de protection des données des clients et de lutte contre les tentatives d'usurpation d'identité. Elle espère également tirer de précieux enseignements de l'expérience des autres membres, notamment bénéficier des meilleures pratiques en matière de lutte contre le hameçonnage et l'usurpation d'identité.

« Une expérience d'achat sécurisée est de la plus haute importance pour nos clients, en particulier à mesure que nous nous développons sur d'autres marchés dans le monde », a déclaré un porte-parole de Temu. « L'adhésion à l'APWG souligne notre engagement à protéger nos utilisateurs des escroqueries et à rester au fait des pratiques les plus récentes et éprouvées en matière de prévention de la cybercriminalité. »

La décision de Temu d'adhérer à l'APWG s'inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour garantir à ses clients un environnement d'achat sécurisé. La plateforme a connu une croissance significative depuis sa création aux États-Unis et couvre désormais 58 marchés dans le monde.

En février, Temu a reçu la certification MASA (Mobile Application Security Assessment) à la suite de la soumission de son application à des tests de sécurité par DEKRA, la plus grande organisation indépendante de tests d'experts au monde. Cette certification souligne l'engagement de Temu à améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. En novembre, la plateforme s'est associée à la société de cybersécurité HackerOne, basée à San Francisco, pour lancer un programme de récompense pour la résolution des bogues, encourageant les hackers éthiques à trouver et à signaler les vulnérabilités en matière de sécurité. En outre, Temu a renforcé la sécurité des connexions pour ses utilisateurs en mettant en œuvre l'authentification multifactorielle.

À propos de Temu

Temu est une marketplace qui met en relation les consommateurs avec des millions de vendeurs, de fabricants et de marques dans le monde entier, avec pour mission de leur donner les moyens de vivre leur vie au mieux. Temu s'engage à proposer les produits de qualité les plus abordables pour permettre aux consommateurs et aux vendeurs de réaliser leurs rêves dans un environnement inclusif.