TENA lança Lady Discreet Gentil à Pele

Absorvente para incontinência urinária adulta projetado para peles sensíveis já está disponível nas principais farmácias do país

SÃO PAULO, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- TENA, líder mundial em produtos para incontinência urinária adulta, lança TENA Lady Discreet Gentil à Pele, absorvente específico para o escape do xixi e ainda para o cuidado com a saúde da pele íntima, tornando-se um aliado especial das mulheres na menopausa, já que a incontinência urinária e a pele mais delicada são sintomas comuns nesse período.

"Durante a menopausa as mulheres têm mais de 40 sintomas, entre eles a incontinência urinária, presente em cerca de 40% delas", explica Carla Girolamo, gerente de marketing de TENA no Brasil. "Com TENA Lady Discreet Gentil à Pele, continuamos nossa missão de apoiar as mulheres durante esse período, proporcionando-lhes maior qualidade de vida e bem-estar."

Pesquisas mostram que quase metade (47%) das mulheres que estão na menopausa se sentem desinformadas sobre o impacto que essa condição tem não somente sobre seu corpo, mas também no seu dia a dia. Essa falta de conhecimento é um claro alerta de que estão inseguras sobre os múltiplos sintomas que podem experimentar, além dos mais conhecidos, como suores noturnos e oscilações de humor.

Alguns dos efeitos da oscilação hormonal característica da menopausa, por exemplo, são mudanças na pele. A queda nos níveis de estrogênio leva à diminuição do colágeno – responsável pelo tônus e elasticidade – o que deixa a pele mais flácida, fina, sensível e ressecada. Muitas vezes mais esbranquiçada e sujeita a coceiras.

TENA Lady Discreet Gentil à Pele tem um design exclusivo e é dermatologicamente aprovado. Sua camada superior é ultra macia, ajudando a reduzir o atrito com a pele e reduzindo desconfortos como sensação de secura e coceiras. Além disso, proporciona uma absorção superior aos produtos menstruais e apresenta controle de odor.

TENA Lady Discreet Gentil à Pele tem 0% de fragrâncias e sua embalagem tem o selo TENA Protects, que reflete o Programa TENA Protects, plataforma global de sustentabilidade da marca, baseada em três pilares: circularidade, bem-estar e mais com menos. O pilar da circularidade está expresso nas embalagens do TENA Lady Discreet Gentil à Pele, que têm parte de seu plástico reciclado. Além disso, as caixas de expedição do produto são feitas de fibras recicladas.

TENA Lady Discreet Gentil à Pele já pode ser encontrado nas principais farmácias do país e no e-commerce TENA.

Sobre a marca TENA

TENA é uma marca Essity, empresa global de higiene e saúde. Com mais de 60 anos, TENA é a marca número um em incontinência urinária adulta. Oferecemos uma gama completa de produtos absorventes, serviços e soluções que são adaptados às necessidades dos indivíduos, das suas famílias e dos profissionais de saúde. Com TENA, a Essity está na vanguarda do desenvolvimento de produtos e serviços que ajudam a melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Nossos produtos sustentáveis reduzem, passo a passo, nossa pegada de carbono. Não protegemos apenas as pessoas, mas também o planeta. Mais informações no site TENA.

Sobre a Essity

Essity é uma empresa global de higiene e saúde. Dedicamo-nos a melhorar o bem-estar com os nossos produtos e serviços. Comercializamos em aproximadamente 150 países sob marcas globais altamente reconhecidas como TENA® e Tork®, e outras marcas fortes como Actimove®, JOBST®, Leukoplast®, Libero®, Libresse®, Lotus®, Nosotras®, Saba®, Tempo®, TOM Organic®, Vinda® e Zewa®. A Essity tem cerca de 46 000 colaboradores. As vendas líquidas em 2021 atingiram aproximadamente SEK 122bn (EUR 12bn). A sede da empresa está situada em Estocolmo na Suécia, e a Essity está cotada na bolsa Nasdaq Stockholm. A Essity ultrapassa todas as barreiras para conseguir o bem-estar e contribuir para uma sociedade mais saudável, sustentável e circular. Mais informações no site Essity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2072109/Lady_Discreet.jpg

FONTE TENA Brasil

SOURCE TENA Brasil