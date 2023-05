TENA realiza o plantio de mais de 1.000 mudas de árvores no Circuito da Serra da Canastra (MG)

Encerrando as ações da quinta edição da Black Friday do Bem, TENA realizou o plantio de mais de 1.000 mudas de árvores na bacia do Alto São Francisco, Circuito da Serra da Canastra (MG).

Atividade colabora para a revitalização de áreas degradadas, reafirmando seu compromisso em cuidar das pessoas e do planeta.

No fim de março, TENA plantou as últimas mudas de mais de 1.000 árvores no Circuito da Serra da Canastra, Alto Rio São Francisco. A ação encerra a Black Friday do Bem TENA, realizada em novembro de 2022, em que cada pedido feito na loja on-line foi convertido em um plantio na área. Além disso, cada compra teve parte do valor revertido em produtos, resultando em mais de 2,4 mil caixas de produtos para incontinência urinária doados para instituições.

Equipes do Projeto Plantar e de TENA no dia do plantio de mudas Crédito: Divulgação

A atividade foi organizada pelo Projeto Plantar, primeira startup de reflorestamento com rastreabilidade da América Latina, e garante a TENA o selo de Empresa Amiga da Natureza. "TENA, como Empresa Amiga da Natureza, além de melhorar sua Pegada Ecológica através do sequestro de carbono da atmosfera, subsidia diversos outros projetos de cunho social e ambiental do projeto" disse André Xavier, CEO do Grupo Plantar.

Essas árvores, típicas do bioma da região, serão responsáveis pela compensação de 188 toneladas de carbono em até 20 anos. As 100 primeiras mudas nativas foram plantadas por alunos da Escola Estadual General Carneiro, enquanto as outras foram plantadas pela equipe do Projeto Plantar. As últimas mudas foram plantadas pela própria equipe TENA.

"A marca TENA tem como objetivo oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. Já fazemos isso através dos nossos produtos e outras ações. Essa iniciativa vem para somar, melhorando a qualidade de vida ao cuidarmos do planeta" conta Carla Girolamo, gerente de Marketing TENA no Brasil. A ação faz parte do programa TENA Protects, a plataforma global de sustentabilidade da marca, que tem como base os pilares "Mais com menos", "Circularidade" e "Bem-estar.

Todo o processo de plantio da semente e transplante das mudas pode ser acompanhado na plataforma do Projeto Plantar, utilizando-se os códigos 1L01A00001 a 1L01A01000.

Sobre a marca TENA

TENA é uma marca Essity, empresa global de higiene e saúde de origem sueca fundada em 1929, presente hoje em aproximadamente 150 países e uma das 100 companhias mais sustentáveis do mundo de acordo com a Corporate Knights. Em 2022, a Essity Brasil recebeu pelo segundo ano consecutivo a certificação Great Place to Work®. Com mais de 60 anos, TENA é a marca líder mundial em incontinência urinária adulta, com uma gama completa de produtos absorventes, serviços e soluções que são adaptados às necessidades dos indivíduos, das suas famílias e dos profissionais de saúde. Com TENA, a Essity está na vanguarda do desenvolvimento de produtos e serviços que ajudam a melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Os produtos da marca desenvolvidos com foco em sustentabilidade, assim como práticas e processos fabris sustentáveis reduzem, passo a passo, sua pegada de carbono no meio ambiente. TENA protege não apenas as pessoas, mas também o planeta. Mais informações no site TENA.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast®, Libresse® e Issviva®, possui cerca de 48 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2022 totalizaram aproximadamente 15 bilhões de dólares. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo, centros de distribuição e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com.

