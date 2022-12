TENCEL™ et RCGD Global mettent l'éco-couture à l'honneur lors des premières américaines et britanniques d'« AVATAR : La Voie de l'eau »

LENZING, Austria, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TENCEL™ s'est une nouvelle fois associée à RCGD Global pour mettre en lumière l'éco-couture sur le tapis rouge de la première d'« AVATAR : La Voie de l'eau ». Vêtus de tenues responsables sur mesure fabriquées à partir de fibres de marque TENCEL™ et de filament TENCEL™ LUXE, Zoe Saldaña, Henry Cavill, Suzy Amis Cameron et James Cameron ont représenté RCGD Global sur le tapis rouge, en suivant le guide de style durable récemment lancé par l'organisation.

« TENCEL™ a un partenariat de longue date avec RCGD Global pour promouvoir l'éco-couture aux Oscars. Nous sommes fiers d'étendre cette collaboration à d'autres tapis rouges et de promouvoir davantage l'adoption de matériaux responsables dans la mode de luxe et au-delà. Les événements sur tapis rouge ne permettent pas seulement de toucher un public plus large, ils constituent également une excellente plateforme pour démontrer que la mode peut être durable. En montrant l'exemple, nous pouvons ensemble propulser l'industrie de la mode et du textile vers un avenir plus durable et circulaire », a déclaré Harold Weghorst, vice-président mondial du marketing et de la stratégie de marque chez Lenzing AG.

« Nous sommes une fois de plus ravis de collaborer avec TENCEL™ à l'occasion d'un autre événement important pour RCGD Global. Avatar II est un film qui nous tient à cœur et dont le message écoresponsable est si important. Pour notre tout premier moment sur le tapis rouge en dehors des Oscars, nous voulions mettre en lumière les innovations en matière de tissus et présenter une mode respectueuse de l'environnement d'une manière qui reflète le thème central du film », a déclaré Samata Pattinson, PDG de RCGD Global.

À Los Angeles, l'actrice principale Zoe Saldaña a foulé le tapis rouge de la première en soutien à l'initiative en portant une pochette signée Tyler Ellis doublée d'un tissu en fibres biodégradables TENCEL™. La doublure du sac était dans une nuance de bleu qui rend hommage à Avatar. Lors du même événement, l'acteur britannique Henry Cavill portait un manteau à double boutonnage avec revers à pointe et poches droites, créé par Huntsman à partir de fibres TENCEL™ Lyocell.

Plus tôt à Londres, James Cameron portait un magnifique smoking noir intemporel Huntsman, et Suzy Amis Cameron était éblouissante dans une robe éthique et éco-responsable faite sur mesure par Vivienne Westwood. Les deux tenues étaient confectionnées dans de luxueux tissus contenant des fibres TENCEL™ Lyocell.

RCGD Global et TENCEL™ poursuivent leur partenariat pour mettre en avant les vêtements de grandes occasions utilisant des matériaux à base de cellulose végétale ou de matériaux recyclés afin de stimuler l'économie circulaire dans la mode. Pour être qualifié de vêtement éco-conscient RCGD Global, chaque pièce doit être fabriquée à partir de matériaux en fibres organiques, recyclées ou réutilisées. Dérivées du bois, matière première naturelle d'origine durable, les fibres TENCEL™ Lyocell et TENCEL™ LUXE sont biodégradables et compostables. Les matériaux sont également produits selon un processus en boucle fermée primé ayant un faible impact environnemental. Les fibres TENCEL™ Lyocell sont réputées pour leur brillance luxueuse, leur douceur naturelle et leur respirabilité, offrant un confort durable. Le filament TENCEL™ LUXE Lyocell, une nouvelle alternative végétale à la soie, est très polyvalent et peut être tissé en un matériau lisse et léger au drapé fluide donnant une silhouette très flatteuse.

