Tencent lancera la plateforme communautaire TanLIVE sur le climat à l'occasion de la COP28

La plateforme numérique TanLIVE cherche à connecter et à responsabiliser les agents de changement de la technologie verte dans la lutte contre le changement climatique

SHENZHEN, Chine, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tencent, le leader mondial de l'Internet et de la technologie, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de TanLIVE , sa plateforme communautaire sur le climat, lors de la prochaine COP28, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023.

Ce lancement sera entrepris en collaboration avec la coalition Innovate for Climate Tech, un groupe d'acteurs du climat partageant les mêmes idées et cherchant à stimuler la croissance de l'écosystème des technologies climatiques, qui a été rendue possible par la COP28.

Conçue pour connecter et responsabiliser les organisations qui œuvrent en faveur de la neutralité carbone, TanLIVE offre des outils de collaboration, notamment des réseaux communautaires, des listes de projets et un écosystème de solutions technologiques et financières approuvées pour les entrepreneurs, les investisseurs et les instituts de recherche dans le secteur du climat. La plateforme numérique a été initialement lancée par Tencent en Chine l'année dernière. Grâce à la disponibilité mondiale de TanLIVE et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités conçues en collaboration avec la coalition Innovate for Climate Tech, Tencent espère favoriser la création d'une communauté mondiale d'innovateurs dans le domaine des technologies vertes et de partenaires partageant les mêmes idées.

Connecter les experts mondiaux du climat lors de la COP28

Se déroulant aux Émirats arabes unis en novembre 2023, la COP28 est une occasion cruciale de transformer l'action climatique, qui verra les dirigeants mondiaux se réunir pour négocier de nouvelles mesures sur des questions clés telles que l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et le financement.

Lors de la COP28, Tencent présentera son engagement en faveur des solutions climatiques par le biais de TanLIVE, la première initiative de la coalition Innovate for Climate Tech. Fruit d'une collaboration entre Masdar City, Tencent et Catalyst en tant que partenaires principaux, la coalition a pour objectif d'identifier et d'amplifier les initiatives en cours et futures visant à accélérer la croissance des technologies climatiques et à créer des écosystèmes qui soutiennent leur développement.

En plus de ces partenaires principaux, un groupe diversifié d'acteurs des technologies climatiques du monde entier a rejoint la coalition en tant que partenaires de connaissance, de programme ou de déploiement afin de créer un environnement inclusif de collaboration pour faire progresser les solutions climatiques. La coalition s'appuiera également sur le succès de Masdar City's Innovate, lancé en 2021 pour soutenir les startups et présenter leur travail.

Innovate for Climate Tech poursuivra son héritage au-delà de la conférence de deux semaines en lançant des initiatives continues et en élargissant son réseau. Les entités intéressées peuvent contacter la coalition aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected] .

« Nous sommes fiers de lancer TanLIVE à l'échelle mondiale, car nous nous efforçons de conduire les changements vers une société à faible émission de carbone », a déclaré Hao Xu, vice-président de Tencent Sustainable Social Value (SSV) et responsable du Tencent Carbon Neutrality Lab. « En rendant la plateforme accessible dans le monde entier et en nous associant à la coalition Innovate for Climate Tech avec le soutien de la COP28, nous espérons accélérer la vitesse et l'échelle des technologies de pointe et mettre en relation des individus et des organisations partageant les mêmes idées et travaillant tous pour le même objectif : un avenir plus vert, plus propre et plus durable. »

Depuis son lancement l'année dernière, TanLIVE a déjà établi des partenariats avec de nombreuses organisations locales et internationales. Il s'agit notamment de grands utilisateurs institutionnels tels que Impact Hub Shanghai, New Energy Nexus, Plug & Play China, C Team, Meituan Qingshan Project et plus encore. Le vaste réseau de membres démontre le rôle de Tencent dans la constitution d'une communauté mondiale engagée dans l'action climatique à travers la collaboration. À mesure que le réseau s'étend, TanLIVE se réjouit d'accueillir d'autres acteurs clés partageant les mêmes objectifs urgents.

Des outils numériques pour connecter le mouvement climatique mondial

Basé sur les différentes solutions technologiques de Tencent, dont Tencent EnerLink , TanLIVE offre une série de fonctionnalités innovantes pour renforcer la communauté climatique mondiale et sa base d'utilisateurs.

Sa fonction Programmes permet de publier, de rechercher et de s'abonner facilement à des ressources de soutien aux technologies climatiques telles que les grands défis, les incubateurs, les ateliers et les expositions industrielles, améliorant ainsi la transparence et l'échange de ces ressources. La section Connaissances est un portail open source qui permet de partager des idées et des bonnes pratiques liées au climat dans un format convivial, afin de favoriser une action éclairée. Grâce à la section Solutions, les innovateurs en matière de climat présentent les technologies climatiques, faisant le lien entre les innovateurs, les adoptants et les investisseurs. Quant à la section Outils, elle regroupe des données et des analyses essentielles provenant de partenaires, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables. En offrant ces fonctionnalités à l'échelle internationale, la plateforme numérique vise à simplifier la collaboration, à regrouper les enseignements et à maximiser l'action climatique au niveau mondial.

Alors que TanLIVE s'apprête à se développer à l'international, c'est le moment idéal de rejoindre la plateforme numérique dans sa mission globale visant à permettre une neutralité carbone à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tanlive.com pour consulter la version en accès anticipé : inscrivez votre organisation, accédez aux outils de collaboration, trouvez des partenariats et aidez à accélérer les progrès vers un avenir neutre en carbone.