Tenchi Security levanta R$ 18 milhões para aumentar transparência e segurança na nuvem

A empresa, fundada em outubro de 2019, já é referência em segurança de nuvem no Brasil, tendo conquistado grandes clientes como Cielo, XP Investimentos, BTG Pactual, B3 e Telefónica. Esta é a primeira rodada de investimentos institucional da companhia, que até então havia contado com capital dos fundadores e de investidores-anjo.

"O histórico de sucesso internacional dos empreendedores da Tenchi Security nos chamou muito a atenção", diz Lara Lemann, Cofundadora da MAYA Capital. "Além disso, a tese da companhia traz uma combinação muito forte de segurança da informação e computação em nuvem, mercados com altas taxas de crescimento e muitas oportunidades para inovação. Se encaixa muito bem em nosso portfólio de investimentos."

Esta percepção é confirmada por análise do Gartner, que em Abril deste ano previu que os investimentos em computação de nuvem no mundo crescerão 21% em 2021. Empresas tradicionais estão migrando de forma acelerada, e novas empresas já nascem integralmente na nuvem.

Contudo, uma mudança tão significativa de paradigma tecnológico traz seus próprios desafios - o famoso relatório Verizon Data Breach Investigations Report de 2021 mostrou que 73% dos incidentes analisados envolviam pelo menos um ativo de nuvem, frente a 27% no ano passado.

Adicione-se a este cenário a tendência regulatória de responsabilização das empresas pela segurança de empresas com as quais dividem dados sensíveis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, normativa 4.893 do Banco Central do Brasil, padrões de open banking ou o PCI DSS.

A plataforma da Tenchi Security oferece um monitoramento completo da segurança de nuvem de terceiros, como fornecedores, parceiros de negócios, ou canais de vendas. Consegue em questão de minutos dar um status da segurança de todo ecossistema do qual a empresa faz parte. Os recursos levantados nesta rodada serão investidos na melhoria da solução SaaS (software as a service) e no crescimento do time.

No comando da empresa também foram feitas mudanças visando este novo momento. Felipe Bouças assume a função de CEO da companhia. Alexandre Sieira, que até então desempenhava este papel, migra para a função de CTO, restabelecendo uma longa parceria que já tiveram como cofundadores das startups de sucesso CIPHER e Niddel. Dani Dilkin segue responsável pelas áreas de vendas e serviços profissionais.

"Estou muito feliz com a vinda do Felipe para o time, que me permitirá focar na evolução do produto", afirma Alexandre Sieira. "Temos capital, tração e um roadmap bem definido para um produto que será competitivo e inovador globalmente, e agora o foco é em execução".

Felipe Bouças tem mais de vinte e cinco anos de sucesso como executivo e empreendedor no mercado global de segurança da informação, tendo mais recentemente atuado como Diretor Global do time de Serviços e Produtos de Segurança da Verizon. É também investidor em startups de segurança, e atua como mentor na Alchemist, a principal aceleradora de startups B2B do Vale do Silício.

"Temos um time fantástico, um grupo de investidores institucionais de primeira linha, e estamos prontos para executar uma tese ambiciosa e disruptiva", diz Felipe Bouças. "Eu já estava extremamente animado atuando como investidor, então atuar também como executivo chefe torna a jornada ainda mais divertida".

Sobre a Tenchi Security

A Tenchi Security é uma startup brasileira especializada em segurança de ambientes de nuvem fundada em Outubro de 2019 por Felipe Bouças, Alexandre Sieira e Dani Dilkin. Sua missão é implementar uma plataforma para reduzir a assimetria de informações a respeito de riscos de segurança e conformidade em ecossistemas corporativos de forma cooperativa e escalável.

CONTATO: www.tenchisecurity.com.br, [email protected]

Sobre a MAYA Capital

A MAYA Capital é um fundo de venture capital focado em empresas em estágio inicial da América Latina. Nós apoiamos times excepcionais resolvendo os desafios mais relevantes da região com muito mais do que capital. Para mais informações, visite https://www.maya.capital/

Sobre a Global Founders Capital (GFC)

GFC é um fundo de venture capital global, agnóstico a estágio de investimento, que empodera empreendedores diferenciados. Para mais informações, visite https://www.globalfounderscapital.com/

Sobre a Kinea

Uma das principais plataformas de gestão de recursos do Brasil, a Kinea nasceu em 2007 em sociedade com o Itaú Unibanco. Com 112 colaboradores e mais de R$55 bilhões sob administração, a gestora é especializada em investimentos nos segmentos de Multimercados, Imobiliários, Previdência, Ações, Private Equity e Infraestrutura. Já o fundo de Venture Capital é fruto de uma nova parceria entre a Kinea e Itaú Unibanco, com o objetivo de estar conectado às principais inovações e soluções do mercado financeiro. Para conhecer mais, acesse: http://kinea.com.br

Sobre a ONEVC

ONEVC é um fundo de venture capital baseado no Brasil e no Vale do Silício que investe em empreendedores no estágio seed. Para mais informações, visite https://www.onevc.vc/

