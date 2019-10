Tenchi Security reforça o time executivo com a entrada de Dani Dilkin

Dilkin é um executivo experiente e bem-sucedido de segurança da informação, com mais de 20 anos de atuação na indústria. Recentemente foi responsável pelo planejamento de negócios e condução dos serviços de cyber security da Kroll e da Deloitte no Brasil. Antes disso, teve passagens por NET, Terra, CIPHER e Getronics.

Dilkin foi um dos pioneiros na segurança da indústria de pagamentos no Brasil, sendo um dos primeiros profissionais certificados PCI QSA no Brasil e tendo trabalhado em projetos de avaliação e adequação de conformidade das maiores empresas de pagamento com cartão do Brasil. Além disso, tem ampla experiência e notável conhecimento nas áreas de gestão de riscos, avaliação de riscos, auditoria e conformidade, gestão de crises, resposta a incidentes, gestão e execução de projetos complexos em grandes organizações de diferentes setores. Dilkin também é membro da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC).

"O Dani tem ampla experiência na estruturação de times de venda e entrega de serviços de qualidade em segurança da informação, e sua entrada será instrumental em nos ajudar a atender à forte demanda que estamos recebendo no mercado", comenta Alexandre Sieira, fundador da Tenchi Security.

Analistas do Gartner projetam que o mercado de serviços de nuvem pública chegue a US$214 bilhões em 2019, e que a taxa de crescimento de Infrastructure as a Service(Iaas) seja superior a 27% ao ano. Isto é um reflexo da crescente adoção deste tipo de serviços por empresas de todos os portes e setores para racionalizar custos, ganhar flexibilidade, agilidade e resiliência em suas operações.

Esta mudança de paradigma computacional está trazendo desafios para organizações que muitas vezes não dispõe do conhecimento interno para garantir a segurança e conformidade destes ambientes. Uma triste consequência desta dificuldade é a grande quantidade de incidentes de segurança como vazamentos de dados sensíveis acidentalmente publicados por má configuração de serviços de nuvem.

"O cloud computing traz a promessa de maior eficiência, automação e redução de custos também nos esforços de segurança e conformidade, mas isso exige conhecimento especializado e experiência na sua implementação", diz Sieira. E continua: "a Tenchi Security foi criada justamente para ajudar organizações a suprir esta necessidade latente do mercado".

Sobre a Tenchi Security

A Tenchi Security é uma startup especializada em serviços de consultoria e soluções para ajudar empresas a alcançar os benefícios do uso de cloud computing com segurança e conformidade. Nossos especialistas em segurança e cloud computing trabalham com os times de tecnologia, segurança e negócios dos clientes para definir a estratégia correta de adoção de tecnologias de nuvem, adotar melhores práticas de mercado, implementar automação de segurança, evitar erros comuns e tirar o maior proveito possível de investimentos em nuvem.

Fundada em 2019 por Alexandre Sieira, empreendedor de perfil internacional na área de segurança da informação. Antes de fundar a Tenchi Security, foi Cofundador e CTO da Niddel até a aquisição da empresa pela Verizon em 2018. Antes disso, foi Cofundador e CTO da CIPHER, empresa de consultoria e de serviços gerenciados de segurança que recebeu investimento do BNDES e foi posteriormente vendida para a Prosegur.

