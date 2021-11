Tenchi Security traz ex-Google e Apple para comandar o desenvolvimento de produto

Mais recentemente foi trabalhar na Apple, na área de engenharia de software que trata do armazenamento de dados da organização. "Estou muito animado por iniciar esta nova jornada com a Tenchi, pois poderei unir minhas duas paixões, a tecnologia e o empreendedorismo", diz o engenheiro, que continuará morando em Sunnyvale, na Califórnia, já que a empresa é remote first e sua equipe pode trabalhar de qualquer lugar do mundo.

Sob o comando de Pinheiro estará toda área de engenharia da Tenchi Security, que deve crescer 5 vezes nos próximos doze meses. "Buscamos pessoas com energia, integridade e autonomia, interessadas em aprender sempre mais", afirma o executivo.

"Nosso grande desafio nesse momento de forte crescimento certamente será a atração de talentos na área de tecnologia", diz Alexandre Sieira, CTO da Tenchi Security. "Tenho certeza de que o Eduardo Pinheiro é a pessoa certa para liderar essa missão e nos ajudar a entregar um produto de altíssima qualidade para competir globalmente".

Sobre a Tenchi Security

A Tenchi Security é uma startup brasileira de segurança da informação fundada em outubro de 2019. Desenvolveu uma solução de monitoramento chamada Zanshin, que consegue em questão de minutos dar um status da segurança do ambiente em nuvem de uma companhia e seu ecossistema. Possui clientes como Cielo, XP Investimentos, BTG Pactual, B3 e Telefónica.

