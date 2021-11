Tendances crypto dans l'iGaming : aperçus de SOFTSWISS

La principale conclusion tirée des données obtenues pour le T3 2021 est que le volume des paris placés en crypto-monnaies est en augmentation. Par rapport à la même période de l'année dernière, l'augmentation a été de 2,8 fois. La tendance positive se poursuit tout au long de l'année 2021 : l'augmentation entre le T2 2021 et le T3 2021 est de 28 %.

« Cette forte croissance n'est pas seulement due au développement organique de SOFTSWISS, mais elle s'explique également par l'augmentation de la consommation numérique dans le monde. Les sociétés d'iGaming investissent de plus en plus dans le marketing. Cela conduit à une augmentation de la popularité des jeux et paris en ligne auprès du public féminin et des jeunes joueurs de plus de 21 ans qui utilisent activement les crypto-monnaies dans leur vie quotidienne en général et pour les paris en ligne en particulier. Cela se reflète dans la part croissante des crypto dans l'iGaming », a commenté Andrey Starovoitov, directeur de l'exploitation de SOFTSWISS.

CRYPTO VS MONNAIES FIDUCIAIRES

La crypto empiète progressivement sur les monnaies fiduciaires. Par rapport au troisième trimestre 2020, la part des paris en crypto par rapport aux monnaies fiduciaires a augmenté de 27,6 points de pourcentage au cours de la même période en 2021. La tendance à la hausse de la popularité de la crypto est également confirmée par les données comparatives des T2 et T3 2021, où la part des paris en crypto a augmenté de 10,3 points de pourcentage, passant respectivement de 33 % à 43,3 %.

Andrey Starovoitov, directeur de l'exploitation de SOFTSWISS, a noté : « Cette dynamique est très probablement due à la croissance et au développement du nombre de marques de crypto. Alors qu'au troisième trimestre 2020, elles étaient encore nouvelles sur le marché, elles peuvent être considérées comme des acteurs expérimentés du secteur des jeux d'argent en crypto-monnaie cette année. L'expansion de ces marques sur de nouveaux marchés a également joué un rôle important à cet égard. »

CRYPTO VS MONNAIES FIDUCIAIRES : SPORTSBOOK

Une tendance complètement différente est observée dans les paris sportifs. Dans cette catégorie, les monnaies fiduciaires conservent un avantage absolu. Au troisième trimestre, 98,76 % des paris ont été effectués en monnaies fiduciaires, contre seulement 1,24 % en crypto.

Aleksander Kamenetskyi, propriétaire du produit Sportsbook, a remarqué : « Cela est très probablement dû au fait que la grande majorité des clients du Sportsbook sont les entreprises qui ont lancé leurs casinos sans se concentrer initialement sur l'exploitation des crypto-monnaies. Elles se concentraient principalement sur la monnaie fiduciaire. Cependant, la tendance a changé, et maintenant les crypto-monnaies sont toujours considérées comme un élément important lors du lancement de nouveaux projets. Par conséquent, je suis sûr que la part des crypto-monnaies ne fera que croître à l'avenir. »

