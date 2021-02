Tendência de "viagem combinada": viagens com destinos urbanos e com natureza

Pesquisa sobre viagens da Time Out revelou que mais de um terço das pessoas planeja uma fuga das cidades em 2021

LONDRES, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Time Out, marca global de mídia e hospitalidade que ajuda as pessoas a explorar e vivenciar a alma das cidades, divulga sua primeira pesquisa global de viagens. Os resultados revelam que os viajantes estão em busca de uma combinação entre cidade e natureza em suas próximas viagens. Essa tendência emergente segue os resultados revelados pela pesquisa global com mais de 21 mil entrevistados, que indica que mais de um terço das pessoas está planejando uma fuga para cidade este ano.

Mesmo com a pandemia, que esvaziou os centros das cidades em 2020, a pesquisa revelou um número de viajantes que anseiam pela cultura única e pela diversidade das férias na cidade (41%) igual ao número daqueles que planejam destinos com natureza e para o campo (42%) em 2021. Um número maior de pessoas pretende viajar com parceiros (16%) e familiares (14%) do que com amigos (10%), e a maioria (67%) afirmou que pretende viajar de avião.

Um quinto dos entrevistados (19%) pretende viajar para destinos de cidade e de natureza este ano. Isso levou os editores da Time Out em todo o mundo a concordar que, quando a viagens forem retomadas, haverá um aumento do interesse por experiências de viagem em duas partes, cidade e natureza. Esta tendência de "viagem combinada" implicará em viajantes explorando as áreas da cidade e seus cenários de gastronomia e de bares, enquanto desvendam locais e atrações culturais menos concorridos. Após alguns dias de exploração da cidade, os viajantes se aventuram nas proximidades para encontrar trilhas naturais, espaços abertos e outras atividades ao ar livre.

O editor internacional da Time Out, James Manning, afirmou: "Foi um ano difícil para a vida na cidade e para fazer viagens, então é incrivelmente gratificante ver que a pesquisa de viagens da Time Out identificou um enorme interesse por férias urbanas em 2021. Acreditamos que as cidades irão se recuperar mais rápido do que se espera, dada a enorme demanda reprimida por alimentos, bebidas, cultura e vida noturna. No entanto, esperamos que o aumento das viagens com natureza também continue, visto que muitas pessoas ainda preferem fazer atividades ao ar livre. O estilo de "viagem combinada" reúne o melhor dos dois cenários: a atmosfera urbana, com um movimento de viajantes descobrindo os novos fenômenos urbanos que surgem da paralisação global, mais a descontração (e a distância social integrada) de uma viagem com natureza."

Os especialistas em cidades da Time Out identificaram 15 destinos urbanos de destaque para uma "viagem combinada" a partir da retomada das viagens internacionais: DESCRIÇÕES COMPLETAS AQUI

Para mais informações para a imprensa, entre em contato com:

[email protected]

Imagens

FONTE Time Out Group

Related Links

www.timeout.com



SOURCE Time Out Group