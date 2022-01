Tendência na CES 2022, telas grandes já são realidade no Brasil com a LG LED 136''

Com a continuidade do isolamento social devido à pandemia do coronavírus e uma Copa do Mundo a ser realizada em 2022, a busca por grandes telas segue aquecida. A projeção do mercado brasileiro é comercializar cerca de 10,5 milhões de unidades no ano, alta de 5% em relação a 2021, segundo a consultoria GFK. Já segundo a consultoria eMarketer, consumidores entre 35 e 49 anos dedicam 37% do seu tempo assistindo TV e 25% no celular.

Para atender às necessidades de seus consumidores e acompanhando essa tendência, a LG Electronics do Brasil lançou a LG LED 136''. Trata-se de uma tela premium que impressiona pelo tamanho e pelo design minimalista. Equivalente a quatro telas de 55 polegadas combinadas, o produto não apresenta moldura ou bordas, o que contribui com a decoração do ambiente.

"Buscamos surpreender nossos clientes com produtos inovadores e que atendam às suas necessidades e aspirações. Essa supertela de 136 polegadas proporciona uma experiência premium aos seus momentos de entretenimento e lazer, tão valorizados atualmente", afirma Leonardo Di Clemente, gerente de produtos ID da LG Electronics do Brasil.

A supertela é composta por mais de dois milhões de luzes LED individuais e a resolução HDR 10 de 1.920 x 1.080, que identifica as cores presentes na cena e trabalha para entregar tons mais vivos e instigantes. Outro destaque é o distanciamento de apenas 1,56mm entre os pixels e o brilho máximo de 500 nits. Com a proporção de tela de 16:9, controle remoto integrado, compatível com som Dolby Stereo e outros aparelhos externos.

Com peso em torno de 129 quilos, dimensões de 3.000 x 1.687 mm, o display é composto por dois gabinetes de montagem com um controlador embutido que, uma vez presos um ao outro, conectam 72 módulos de LED individuais. Com configuração simples, é possível conectar o cabo de alimentação do monitor e começar a usá-lo.

A LG LED 136" ainda tem como característica a eficiência energética, pois a tela desliga automaticamente quando não há comando com o controle remoto por um certo período, além de vida útil de 10 anos. Para mais detalhes sobre a supertela, acesse: https://www.lg.com/br/business/led-signage/lg-laec015-gn.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1732355/1_DV0149__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1732354/1_DV0156__1.jpg

FONTE LG

SOURCE LG