TennRich erweitert Energizer® Portable Power Ecosystem in ganz Europa mit sofortiger Lagerverfügbarkeit

LONDON, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- TennRich International Corp., der globale Lizenzpartner von Energizer® Portable Power, gab heute die Ausweitung seines umfassendsten Produkt-Ökosystems in Europa bekannt. Mit Produkten, die sofort lieferbar sind, stärkt TennRich weiterhin seine Marktpräsenz und bietet zuverlässige Energielösungen für moderne Lebensstile – zu Hause, unterwegs und abseits des Stromnetzes.

Leistungsstarke Power für den modernen Lebensstil

Energizer®’s expanded portable power ecosystem for home, travel, in-car, and outdoor use, now available across Europe.

Das Energizer-Sortiment besteht aus leistungsstarken Ladelösungen, die für den heutigen mobilen Lebensstil entwickelt wurden. Das Herzstück ist eine 20-Watt-PD-Schnelllade-USB-C-Powerbank mit integrierter Steckdose und austauschbaren Reiseadaptern, die zuverlässige Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit für globale Reisende und Geschäftsleute bietet.

Für das Apple-Ökosystem bietet Energizer eine Reihe von magnetischen kabellosen Power Banks und eine 3-in-1 kabellose Ladestation mit 65 W USB-C Leistung an. Mit diesem auf maximale Leistung ausgelegten Gerät können Benutzer iPhones, AirPods und Apple Watches mit Strom versorgen und gleichzeitig ihren Laptop auf elegante, kabellose Weise aufladen. Zudem überzeugen die neuen kabellosen Ladelösungen fürs Fahrzeug mit einem modernen, transparenten Design, das stilvolle Optik und schnelles Laden vereint.

Jenseits des Smartphones: Unverzichtbare Dinge für Abenteuer und Zuhause

Energizer baut seine Präsenz in den Kategorien „Smart Home" und „Outdoor" aktiv aus:

Tragbare Power Stations: Mit Kapazitäten von 700 W bis 1000 W bieten diese Geräte zuverlässige Energie für Camping, Notstromversorgung oder Arbeit an abgelegenen Orten.

Die tragbaren Power-Lautsprecher vereinen High-Definition-Sound mit lebendiger LED-Beleuchtung und langer Spielzeit. Sie verfügen über eine integrierte Energiekapazität, mit der auch Smartphones aufgeladen werden können. Die Produktpalette reicht von großformatigen tragbaren Lautsprechern bis hin zu kompakten, magnetischen HD-Lautsprechern, die für einen aktiven, mobilen Lebensstil entwickelt wurden. Reise- & Smart Home Essentials: Multifunktionale internationale Reiseadapter und intelligente Steckdosenleisten gewährleisten Sicherheit und Konnektivität in jeder Umgebung.

Strategische Marktreife

„Wir haben eine bedeutende Investition getätigt, um sicherzustellen, dass unser gesamter Bestand auf Lager ist und für den sofortigen Vertrieb in den wichtigsten europäischen Ländern bereitsteht", sagte Yvonne Chen, Global Marketing Manager bei TennRich. „Viele dieser Lösungen, insbesondere unsere Hochleistungs-Power Stations und Audio-Power-Hybride, bieten ein Maß an Vielseitigkeit, das der europäische Markt gerade erst zu erleben beginnt."

Von High-Speed-Ladegeräten für unterwegs bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik - TennRich hat sich zum Ziel gesetzt, die endgültige „One-Stop"-Energielösung unter der Marke Energizer für europäische Einzelhändler und Verbraucherinnen und Verbraucher zu sein.

Informationen zu Energizer

Energizer ist ein weltweit führender Anbieter von Energielösungen mit einem umfassenden Produktportfolio, das die Marken Energizer®, MAX® Premium Alkaline, Energizer® Ultimate Lithium™, Energizer® Advanced Lithium, wiederaufladbare Batterien und Ladesysteme sowie tragbare Taschenlampen und Laternen umfasst. Energizer wird seiner Rolle als Technologie-Innovator auch weiterhin gerecht, indem es Power Banks und kabellose Ladelösungen neu definiert, um die Anforderungen der Menschen an einen aktiven Lebensstil heute und morgen mit Energizer® Power Banks für wiederaufladbare tragbare Geräte zu erfüllen. Energizer definiert neu, wo Energie, Technologie und Freiheit zusammenkommen, und bringt verbraucherorientierte Produkte auf den Markt, die die wichtigsten Geräte mit Strom versorgen und Menschen dabei unterstützen, verbunden und mobil zu bleiben – bei der Arbeit, in der Freizeit und selbst in Notfallsituationen.

Informationen zu TennRich

TennRich International Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Energielösungen, der sich auf die Produktentwicklung und den weltweiten Vertrieb von fortschrittlichen tragbaren Stromversorgungsprodukten für die Unterhaltungselektronik spezialisiert hat. Als langjähriger lizenzierter Partner von Energizer liefert TennRich innovative, zuverlässige und benutzerfreundliche Energielösungen an Märkte in aller Welt. Unsere Produkte finden Sie auf www.energizerpowerpacks.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852820/251230_EU_PR_1980x1080_C.jpg