TeraBox lança campanha "Preserve suas memórias, celebre nossos marcos" para comemorar aniversário de três anos

LONDRES, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- TeraBox, o inovador aplicativo de armazenamento em nuvem, anunciou recentemente o lançamento de uma série de descontos e brindes em comemoração ao seu aniversário de três anos como forma de mostrar apreciação aos usuários. Com o tema "Preserve suas memórias, celebre nossos marcos" ("Guard Your Memories, Celebrate Our Milestones"), a campanha de aniversário de três anos tem como objetivo lembrar os usuários do compromisso do TeraBox de preservar suas memórias, ao mesmo tempo em que os incentiva a compartilhar belos momentos com seus entes queridos.

As comemorações do aniversário de três anos do TeraBox serão realizadas de 7 a 30 de abril de 2023. Os membros podem desfrutar de um desconto de 50% em seu plano anual de armazenamento em nuvem enquanto experimentam as funções premium mais recentes, como backup de vídeos de dispositivos móveis e fornecimento de 2048 GB (2 TB) de armazenamento gratuito, juntamente com outros 12 recursos exclusivos oferecidos aos membros premium cujos detalhes foram listados no aplicativo e no Facebook do TeraBox.

As comemorações do aniversário de três anos têm como objetivo retribuir aos seus usuários e, ao mesmo tempo, aprimorar sua experiência com o TeraBox. Seu programa de indicação, que tem sido uma parte significativa do sucesso do TeraBox, permite que os usuários ganhem renda extra compartilhando links com amigos e familiares. Em plataformas de mídia social como o Facebook, muitos relatos escritos por aqueles que participaram do programa de indicação compartilham suas histórias de sucesso e mostram como isso os ajudou financeiramente. A partir de 6 de abril, o TeraBox aumenta suas taxas de recompensa de indicação em geral com ofertas exclusivas de recompensa para conteúdo relacionado ao críquete, futebol, basquete, animação, software e jogos, filmes e séries de TV, sendo que os usuários podem enviar seu registro aqui dentro da data válida até 5 de maio, como parte de suas comemorações do aniversário de três anos.

Quase 200 milhões de usuários se inscreveram no TeraBox desde sua criação três anos atrás. Para demonstrar apreciação aos seus usuários e compartilhar suas conquistas, a empresa está destacando uma lista de marcos alcançados nos últimos três anos, incluindo atender aos excepcionais padrões de segurança, como ISO27001, ISO27701 e ISO27018, para utilizar sua tecnologia de IA de ponta e celebrar um novo recorde de usuários registrados.

O TeraBox está empenhado em proteger os dados de seus usuários, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de armazenamento em nuvem fácil de usar. O objetivo da campanha de "preservar suas memórias e celebrar nossos marcos" destaca seu compromisso de preservar as memórias dos usuários, ao mesmo tempo em que os lembram de apreciar os belos momentos de suas vidas. A empresa está determinada a continuar acompanhando seus usuários no futuro, tornando suas memórias seguras e acessíveis a eles a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para mais informações sobre o programa premium do TeraBox, acesse https://www.terabox.com/cloud-storage-pricing-plans; para mais histórias sobre a comemoração do 3º aniversário, acesse o site do TeraBox ou a página do Facebook.

Sobre o Terabox

O TeraBox é um aplicativo inovador de armazenamento em nuvem que protege e organiza todos os arquivos no dispositivo de um usuário, ajudando a fazer backup e navegar rapidamente pelas fotos, documentos importantes e arquivos com o auxílio de uma poderosa tecnologia de IA. O TeraBox permite que os usuários em todo o mundo vivenciem o futuro das soluções de backup de dados e armazenamento em nuvem, que foram comprovadas com três certificações ISO internacionais confiáveis para garantir ainda mais a segurança dos dados.

FONTE TeraBox

SOURCE TeraBox