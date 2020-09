Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO em Pequim Convoca cooperação internacional aberta e inclusiva entre as regiões

PEQUIM, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com o tema "A criatividade capacita as cidades, a tecnologia cria o futuro", a Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO em Pequim, organizada pela Comissão Municipal de Ciência e Tecnologia de Pequim, explorou de que forma a cultura, a criatividade e a tecnologia podem melhorar a gestão urbana da cidade. Os participantes da cúpula enfatizaram a importância da cooperação internacional entre as regiões.

"A digitalização foi um grande divisor de águas e certamente permanecerá o principal componente de um novo normal," disse Lamia Kamal-Chaoui, Diretora do OCDE, Centro de Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas, Regiões e Cidades. "Muitas cidades adotaram ferramentas de cidade inteligente, principalmente para prestar serviços municipais.

"As cidades também têm a oportunidade de reconsiderar seus modelos de crescimento do turismo e explorar alternativas para o turismo em grande escala, aproveitando a tecnologia para mostrar as atrações globais mais visitadas e promover as indústrias locais."

Desde que Pequim foi designada a Cidade do Design pela UNESCO em 2012, sua indústria criativa se tornou uma nova fonte de crescimento econômico. A transformação do Alto-forno Shougang nº 3, o local da cúpula, de uma estrutura de aço em um parque industrial para um espaço aberto ao público, alinha-se diretamente com a missão e as prioridades da UNESCO.

Defendendo um ambiente de cooperação urbano aberto e inclusivo, muitos líderes enfatizaram a importância da cooperação internacional durante a cúpula.

Virginia Raggi, Prefeita de Roma, declarou: "Nós nos concentramos na regeneração urbana como um fator para melhorar o bem-estar de residentes e turistas, e acreditamos fortemente na colaboração internacional. O multilateralismo e a reciprocidade representam os valores fundamentais da nossa democracia."

"Temos certeza de que ninguém pode ser salvo se viver isolado," disse Enrique Avogadro, Ministro da Cultura do Governo da Cidade de Buenos Aires. "Temos a oportunidade única de construir uma nova realidade e um futuro diferente daquele que tínhamos em mente. E o mais importante, podemos fazer isso coletivamente, ouvindo e dando espaço a todas as vozes e ideias."

Sobre a Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO em Pequim

A Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO foi realizada em Pequim nos dias 17 e 18 de setembro de 2020. A cúpula oferece uma plataforma internacional para discussão e networking, reunindo um conjunto diversificado de participantes urbanos, incluindo prefeitos e legisladores, representantes de agências da ONU, acadêmicos e especialistas, bem como inovadores e empreendedores. Para obter mais informações sobre a cúpula, clique aqui.

