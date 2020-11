Terceiro CIIE concluído com assinatura de negócios pretendidos para o próximo ano de US$ 72,6 bilhões

XANGAI, 15 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar das incertezas do mercado global causadas pela pandemia de COVID-19, a confiança e o interesse que as empresas estrangeiras têm no mercado chinês parecem inalterados, com o valor dos acordos provisórios alcançados para compras anuais de bens e serviços na terceira China International Import Expo (CIIE) atingindo US$ 72,62 bilhões, um aumento anual de 2,1%.

A exposição, que terminou em 10 de novembro, ocupou cerca de 360.000 metros quadrados de espaço expositivo, um aumento de quase 30.000 metros quadrados em relação à edição anterior. Quase 400.000 visitantes profissionais e mais de 3.000 jornalistas chineses e estrangeiros participaram do evento.

As estatísticas mostraram que 411 novos produtos, tecnologias e serviços fizeram sua estreia na China ou no mundo no CIIE deste ano, de acordo com Sun Chenghai, Diretor-Geral Adjunto do CIIE Bureau.

A área de exposição de Equipamentos Médicos e Produtos de Saúde foi responsável por mais de 120 estreias de produtos e tecnologias. As 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo e as 14 maiores fabricantes de equipamentos médicos participaram do evento.

Quase 80 por cento das empresas Fortune 500 Global presentes na exposição deste ano são participantes frequentes. Os bens de consumo ocuparam 90.000 m² de espaço de exposição neste ano, o maior de todas as seções.

Enquanto isso, a área de exposição de Alimentos e Produtos Agrícolas recebeu 1.264 empresas de 93 países, o maior número de expositores entre todas as seções.

Na seção de automóveis, foram expostos os produtos mais recentes das sete maiores montadoras do mundo.

A Conferência Trade and Investment Matchmaking, parte da terceira CIIE, rendeu frutos tanto em novos negócios quanto em investimentos bidirecionais. No evento de dois dias que terminou em 7 de novembro, 861 acordos de cooperação foram assinados.

A exposição também incluiu uma exposição de 100 itens do patrimônio cultural intangível nacional e internacional e 81 marcas chinesas consagradas pelo tempo.

Centenas de empresas se inscreveram para participar do quarto CIIE, que é composto por seis áreas de exposição de negócios - Indústria Inteligente e Tecnologia da Informação, Bens de Consumo, Alimentos e Produtos Agrícolas, Equipamentos Médicos e Produtos de Saúde, Automóveis e Comércio de Serviços.

Os inscritos pela primeira vez terão de enviar as informações da empresa no site da Expo www.ciie.org. Os participantes da exposição deste ano podem renovar seu status de expositor usando suas informações existentes.

