Terceiro curso online da Huawei aborda a tecnologia 5G

A série de treinamentos gratuitos da Huawei traz o histórico de desenvolvimento e como a transformação digital passa pela tecnologia de altíssima velocidade

SÃO PAULO, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei continua com a sua série de aulas online gratuitas sobre temas importantes no cenário da transformação digital. Agora, na terceira edição do Open Class, o 5G é o tema do terceiro curso, que está com inscrições abertas e será realizado no dia 08 de outubro, às 18:30h.

Um dos pilares do avanço da transformação digital na sociedade, a tecnologia 5G será apresentada em três partes pelo Gerente de Produtos, Bruno Alvarenga Martins Ribeiro, que vai mostrar como a nova geração de rede de internet vai entregar velocidades altíssimas, com maior estabilidade, cobertura mais ampla, para um número muito maior de usuários. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://event.webinarjam.com/register/90/y17p0s51.

"O mundo como conhecemos será outro depois do 5G, aparelhos plenamente conectados, inteligência artificial, automação, robótica, todas as áreas da tecnologia serão amplificadas e melhoradas em escala nunca vista antes. Isso será uma grande porta de oportunidade para indivíduos, sociedades, e organizações pequenas, médias e grandes. Por isso, é importante entender a jornada evolutiva das tecnologias até a chegada da era digital e como o 5G é fundamental para um mundo totalmente conectado e inteligente", explicou o instrutor Bruno Alvarenga Martins Ribeiro, que é responsável por Produtos na Huawei do Brasil.

Confira os tópicos do curso:

O que é 5G

Conceitos Básicos



Progresso da Indústria



Progresso dos Negócios

O que o 5G proporciona

Aprimoramento de experiência B2C



Crescimento de receita B2H



Transformação Industrial B2B

Como o 5G é alcançado

Espectro completo



Arquitetura Simplificada



Principais tecnologias

Serviço: Curso Gratuito de 5G da Huawei

Data: Quinta-feira, 08 de outubro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Inscrições: https://event.webinarjam.com/register/90/y17p0s51

FONTE Huawei

SOURCE Huawei