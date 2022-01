Terceiro X-Creator Challenge da XCMG impulsiona força de resposta de emergência de classe mundial

Desde que o X-Creator Challenge foi lançado no início de 2021, um total de 2.978 concorrentes de equipes da China, Brasil, Filipinas, EUA, Grã-Bretanha, Singapura e outros países enviaram seus projetos criativos on-line, com 40 projetos se destacando da acirrada competição para chegar à rodada final.

A solução integrada de maquinários rodoviários inteligentes não tripulados do designer Li Tiebin ganhou o prêmio de melhor criador na categoria de equipamentos inteligentes de resgate rodoviário. Li espera que seu projeto de produto possa ser incorporado a todo o sistema de serviço de resgate rodoviário.

O prêmio de melhor criador para equipamentos de resgate de desastres geológicos foi ganho pela equipe de treinamento do Fire and Rescue Bureau de Nanjing. Seu projeto "Arca de Noé" resolve problemas de gargalo e pontos problemáticos que ocorrem em missões de resgate reais, com recursos modulares e padronizados que tornam o projeto mais prático. Espera-se alcançar a aplicação industrial em colaboração com a XCMG.

O Dr. Thomas Mavrudis, engenheiro-chefe do XCMG European Research Center, GmbH, comentou que os projetos de equipamentos de resgate são inovadores, diferenciados e com grandes perspectivas de aplicação industrial.

Os projetos vencedores apresentaram padrões profissionais excepcionais para incorporar tecnologias verdes de baixo carbono e de ponta, como conceitos leves, modulares e de novas energias nos projetos e, posteriormente, avançar para inovações pioneiras nos projetos industriais.

O X-Creator Challenge é a edição atualizada da competição da "XCMG Cup" Green Innovation Design Competition, um dos projetos do grupo posicionados precisamente em bem-estar público global para incentivar grandes avanços do modelo tradicional de P&D, promover a inovação tecnológica do setor de maquinários de construção.

"A gestão de emergência é parte integrante do sistema nacional de governança e recursos, é uma missão urgente e de longo prazo para fortalecer o sistema e a chave para o problema de gargalo do setor de fabricação de equipamentos", observou Qu Guosheng, diretor do comitê de ciência e tecnologia do China Earthquake Emergency Search and Rescue Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1721910/image1.jpg

