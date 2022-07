Teresa Surita inova e cria número de WhatsApp para desmentir fakes durante eleição

Segundo Teresa, esse tipo de contato é importante para que a comunicação entre ela e seu eleitorado seja o mais precisa possível. "É tudo para manter vocês informados e por dentro de todas as novidades de nossa pré-campanha ao Governo do Estado", disse ela, em sua publicação nas redes sociais.

Teresa sempre teve uma postura moderna me meio às novas tecnologias. Exemplo disso é sua presença forte nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, que utiliza ativamente desde 2009, além de ter canal no Youtube. Teresa tem ainda canais no Telegram e também um perfil com conteúdo descontraído no TikTok.

Nesse canal, Teresa esclarece fake news sobre ideologia de gênero nas escolas, se a pré-candidata é contra o agronegócio, sobre as acusações de que, no Governo do Estado, mudaria a carga horário dos servidores do Estado ou se vai fazer ou não concurso público, dentre outros assuntos.

Desde o início da pré-campanha em Roraima, Teresa tem sofrido ataques editados e retirados de contextos para tentar confundir a opinião pública, sobretudo no WhatsApp. Há denúncias na imprensa, inclusive, sobre o uso de números de telefones internacionais no compartilhamento de vídeos e montagens.

Teresa faz campanha mostrando a realidade

Ainda no Whatsapp responsivo, é possível ter acesso a vídeos que Teresa explica detalhes sobre várias obras, o jeito Teresa de fazer política, além de conteúdos informativos para seguidores sobre asfalto e drenagem na cidade inteira, educação de qualidade e temas, como: dinheiro tem, o que falta é gestão.

Como funciona?

O internauta manda oi para o número e o whatsapp dá opções de conteúdos. Respostas às fake News; Você Sabia?; Figurinhas; Contato Oficial; Redes sociais; site oficial. É possível ainda informar links de grupos de whatsapp e baixar filtros para o instagram.

Acesse serviço aqui: http://bit.ly/ZapdaTete. Ou adicione no seu aparelho e mande mensagem ao número: 95-991584644

Caíque Silva

Assessor de Comunicação

Pré-candidata ao Governo de Roraima – Teresa Surita

Contato: 95-98123-1751

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854708/1.jpg

FONTE Teresa Surita

SOURCE Teresa Surita