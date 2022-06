Teresa Surita, única pré-candidata mulher ao Governo de Roraima

Teresa Surita concluiu no final de 2020 seu 5º mandato como Prefeita de Boa Vista, com índice histórico de 93% de aprovação popular, tendo sido a única mulher eleita em 2012 e reeleita em 2017 para governar uma capital brasileira, quando teve 79,39% dos votos válidos. Também reelegeu seu sucessor, Arthur Henrique (MDB) com 85%, a maior votação do País.

Experiente, Teresa já foi deputada federal pelo Estado de Roraima duas vezes e Secretária Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Sua pré-candidatura ao Governo de Roraima foi lançada no dia 15 de fevereiro, em formato on-line. Na solenidade, o MDB anunciou o deputado Federal Édio Lopes (PL) como pré-candidato a vice-governador na chapa formada por Teresa. Édio é presidente do PL em Roraima.

Teresa pretende implantar em seu governo, caso eleita, a mesma eficiência administrativa que a destacou à frente da gestão municipal. Seu planejamento de ações e estratégias de governo terão como base uma escuta ativa e o diagnóstico real da situação do estado, que tem contado com sua participação direta, pois ela tem andado por todos os municípios de Roraima.

A transformação que Teresa realizou em Boa Vista, cidade-estado que abriga 70% da população, será estendida aos 15 municípios de Roraima, a partir de pilares como: saúde, educação, segurança, recuperação de estradas e a atração de investimentos, tanto no agronegócio como no turismo, já que Roraima é um lugar abençoado, com vocação e potencial nesses setores.

Em todos os seus mandatos, importantes transformações foram realizadas em Boa Vista. No último, por exemplo, a capital alcançou índices relevantes como a que mais investiu em geração pública de energia solar do Brasil; a 1ª cidade do Brasil no abastecimento e distribuição de remédios da Rede Remume; 1ª capital com o maior investimento em infraestrutura urbana; 3ª capital com a melhor situação fiscal do Brasil; passou de último lugar para a 5ª melhor educação pública do país; foi eleita a 5ª melhor capital brasileira em qualidade de vida; 6ª capital com mais quilômetros de ciclovias por habitantes e também a 6ª melhor cidade para prática de esportes. Sua gestão levou tecnologia, assistência técnica, equipamentos e insumos para áreas rurais, de assentamentos e comunidades indígenas, com resultados significativos na produção agrícola e empreendedorismo no campo.

A partir do Curso de Liderança em Primeira Infância feito em Harvard, Teresa implantou ações baseadas na importância científica, social e econômica de se investir no desenvolvimento infantil. Essa política pública integral e intersetorial, com atendimento diferenciado desde a gestação até que a criança complete 6 anos, fez de Boa Vista referência como a Capital da 1ª Infância no País, com reconhecimento de instituições como Fundação Bernard Van Leer, Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Primeiros Anos, Alana, Alfa e Beto, Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentre outros. O programa Criança Feliz, do Governo Federal, por exemplo, foi criado com base nas metodologias aplicadas em Boa Vista.

Todo esse trabalho é tema do livro de sua autoria, recém-lancado, "A primeira infância é para sempre", onde Teresa sistematiza e compartilha o conhecimento construído na experiência exitosa desses anos à frente da Prefeitura de Boa Vista, que já está servindo de modelo a outros gestores por todo o Brasil.

