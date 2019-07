Terra Drone investe em RoNik Inspectioneering para aumentar seu portfólio de inspeção de espaços confinados no setor de processos

A RoNik vem com um histórico de proporcionar serviços de inspeção mais de 200 vezes para os principais atores dos setores de petróleo e gás, petroquímicos, alimentos e bebidas na Europa e tem como seus clientes as principais empresas de petróleo e gás do mundo. (Ver seus processos de inspeção: https://vimeo.com/290357142 ) No início deste ano, a RoNik ganhou o concurso Drone Hero Europe 2019 que foi organizado pela European UAV Knowledge Area (EUKA). A Terra Drone é conhecida por investir em empresas de tecnologia que oferecem soluções não tripuladas diferenciadas aos usuários, e a RoNik se encaixa perfeitamente nessas características.

A RoNik construiu um nicho exclusivo no setor ao desenvolver uma tecnologia UT própria que torna o teste de espessura ultrassônico em lugares fechados de difícil acesso extremamente fáceis. O uso de drones para inspeções de tanques além de eliminar a necessidade de colocar seres humanos em lugares perigosos, também reduz o tempo levado para cada inspeção de 40% a 60%. Os dados capturados pelos drones UT patenteados da RoNik são compartilhados na forma de modelos 3D inovadores em nuvem. Esses relatórios estão em total conformidade com os padrões de inspeção do setor de tanques de armazenamentos, tais como API-653 e EEMUA 159.

Toru Tokushige, CEO da Terra Drone Corporation, declara: "As empresas de petróleo e gás estão percebendo rapidamente como os drones podem ser usados para aprimorar as taxas de operação de fábrica, economizar tempo e reduzir custos. Ao incorporar tecnologias de testes não destrutivas, confiáveis e comprovadas da RoNik ao pacote de soluções que oferecemos por meio da rede global da Terra Drone de mais de 25 países, poderemos atender as empresas de petróleo e gás em todas as partes do mundo.

A Terra Drone continuará investindo nas principais empresas do mundo com tecnologia de ponta.

