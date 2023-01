Terra Drone lève 14 millions de dollars auprès de Wa'ed Ventures de Aramco

Annoncé pour la première fois en 2016, le plan de réforme « Vision 2030 » vise à stimuler la transformation économique en Arabie saoudite en réduisant la dépendance du pays aux hydrocarbures. La technologie est au cœur de cette initiative et le gouvernement saoudien concentre ses efforts pour promouvoir l'utilisation de drones dans des services tels que l'inspection des biens.

Fondée en 2013, Wa'ed Ventures se spécialise dans la promotion de l'innovation en investissant dans des startups pour développer l'économie saoudienne. C'est la première fois que Wa'ed Ventures investit dans une startup asiatique, ce qui témoigne de la vision de Terra Drone, de ses solutions numériques de pointe et de ses technologies de pointe en matière de drones. Terra Drone soutiendra une nouvelle filiale en tirant parti de l'ensemble des expériences commerciales de Terra Drone in Global, premier fournisseur mondial de solutions par drone dans les domaines de l'enquête, de l'inspection et de la gestion du trafic sans pilote (UTM).

Avec la création de Terra Drone Arabia, Terra Drone fournira des services d'inspection du pétrole et du gaz. Cette nouvelle filiale aidera également Terra Drone, qui compte parmi les deux premiers fournisseurs de services par drone au monde, à poursuivre son expansion à l'échelle mondiale. Actuellement, Terra Drone fournit des solutions de drone et d'UAM dans 10 pays à travers le monde.

Unifly est le premier fournisseur de technologie UTM au monde, avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord. Terra Drone est le principal actionnaire d'Unifly.

La nouvelle filiale Terra Drone Arabia continuera à promouvoir les inspections par drone pour soutenir l'économie saoudienne, à assurer une UAM sûre et efficace dans le pays, et à investir dans la croissance des deux secteurs verticaux.

