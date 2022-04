Terran Biosciences annonce la conclusion d'un accord de licence avec Sanofi pour deux actifs de pipeline de stade avancé dans le domaine du SNC

Terran va faire avancer le développement de deux traitements de phase 3 du SNC de Sanofi

La transaction comprend des droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation dans tous les domaines d'utilisation

NEW YORK, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. (« Terran »), une société de plateforme biotechnologique qui se consacre au développement de thérapies transformationnelles pour les maladies neurologiques et psychiatriques, a conclu un accord avec Sanofi S.A. (« Sanofi ») pour les droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation de deux actifs de pipeline au stade avancé du SNC.

Ces produits thérapeutiques ont donné lieu à quatre demandes d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments de recherche (IND, Investigational New Drug) et à plus de 104 études cliniques impliquant plus de 15 000 sujets dans un certain nombre d'indications du SNC.

Terran prévoit de faire progresser rapidement le développement de ces actifs pour les indications neurologiques et psychiatriques, qui comprennent plusieurs nouvelles applications pour lesquelles il existe un important besoin médical non satisfait. Cette transaction représente la prochaine étape clé dans le développement de ces actifs prometteurs.

L'accord comprenait un paiement initial ainsi que des étapes et des redevances typiques basées sur le succès. Les conditions financières spécifiques de l'accord n'ont pas été divulguées.

« Nous sommes reconnaissants à l'équipe de Sanofi de nous avoir confié la poursuite du développement de ces thérapeutiques en phase avancée, qui, selon nous, ont le potentiel de transformer le paradigme de la neuropsychiatrie », a déclaré le Dr Sam Clark, fondateur et PDG de Terran.

À propos de Terran Biosciences, Inc.

Terran est une société de biotechnologie qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le SNC et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée de développement, dont de nouvelles thérapies psychédéliques.

