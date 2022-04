Terran Biosciences e Blumentech S.L. anunciam a aquisição de um portfólio de patentes que abrange as descobertas pioneiras do destacado pesquisador em psicodélicos, Dr. Jordi Riba

NOVA YORK, 13 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Terran Biosciences ("Terran"), uma empresa de plataforma de biotecnologia que se dedica ao desenvolvimento de terapias transformacionais para doenças neurológicas e psiquiátricas, firmou um acordo com a Blumentech S.L. ("Blumentech") para adquirir o portfólio completo de patentes da Blumentech e os dados que o acompanham, que incluem múltiplas descobertas inovadoras do falecido Dr. Jordi Riba Serrano, um renomado etnofarmacólogo e pioneiro da pesquisa sobre psicodélicos.

Amplamente admirado por seu trabalho pioneiro neste âmbito, o Dr. Riba foi o primeiro a realizar um estudo controlado com placebo sobre a ayahuasca em 1999 e publicou extensivamente sobre a capacidade da molécula DMT de induzir a neurogênese. Suas descobertas demonstraram formas inovadoras de manter o benefício terapêutico e neurogênico dos compostos psicodélicos, ao mesmo tempo em que reduzem os efeitos colaterais potenciais e aumentam o potencial de uso em uma população muito mais ampla de pacientes.

Durante o período em que atuou como pesquisador sênior no Instituto de Pesquisa Biomédica Sant Pau, em Barcelona, o Dr. Riba fundou a Blumentech em 2017 como uma empresa derivada para promover sua pesquisa e continuar explorando estas novas possibilidades e aplicações dos psicodélicos. Naquele mesmo ano, ele foi incluído, junto com Elon Musk e Kamala Harris na lista da Rolling Stone de "25 pessoas que estão delineando o futuro", destacando os visionários que estão "mudando (e talvez salvando) o mundo com uma ideia brilhante de cada vez."

Desde o falecimento do Dr. Riba em 2020, seu filho, Marc Riba, assumiu a direção da Blumentech para dar continuidade ao trabalho. "Meu propósito é dar continuidade ao legado do meu pai. Sua visão era utilizar a pesquisa para encontrar soluções para as milhões de pessoas que sofrem de doenças mentais e neurológicas", declarou Marc, "graças à nossa excelente equipe da Blumentech, dirigida por Gerard de Lucas, conseguimos proteger e ampliar a propriedade intelectual do meu pai. Agora, estamos contentes em fazer parceria com a equipe da Terran, que sabemos que poderá garantir a continuidade de seu importante trabalho e levar sua visão ao próximo nível. Ficamos impressionados com sua equipe, sua propriedade intelectual, seu portfólio de produtos e sua abordagem inovadora do setor, e acreditamos que terão sucesso na hora de oferecer novas opções terapêuticas aos pacientes necessitados."

As patentes da Blumentech complementam ainda mais o portfólio de propriedade intelectual em rápido crescimento da Terran, que conta com mais de 150 solicitações de patentes no espaço psicodélico, que inclui patentes sobre o composto DMT oralmente ativo da Terran, um produto do sólido programa de descoberta de fármacos de química medicinal da Terran.

O Dr. Sam Clark, CEO da Terran, comentou: "É uma honra associar-nos à Blumentech e fazer avançar estes ativos o mais rapidamente possível. O Dr. Riba realmente abriu as portas para todo este campo de pesquisa, e esperamos que nós também possamos abrir portas para os pacientes com estes enfoques inovadores."

O acordo também incluía a cessão de dados e patente de várias instituições acadêmicas da Espanha, entre elas a Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau (FIRHSCSP), Universidad Autónoma de Madri (UAM), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P (CSIC), e Consorcio Centro de Investigación Biomédica em Red (CIBER).

A Terran é uma empresa de plataforma de biotecnologia que desenvolve um portfólio de terapias e tecnologias para pacientes portadores de doenças neurológicas e psiquiátricas. Com o respaldo de uma série de investidores em ciências da vida e tecnologia, a Terran construiu uma plataforma de desenvolvimento de medicamentos baseada em tecnologia e com foco no SNC e está avançando rapidamente no número de ativos em estágio avançado, que incluem novos tratamentos psicodélicos.

