Terran Biosciences и Университет Мэриленда заключают эксклюзивное лицензионное соглашение

Terran Biosciences и Университет Мэриленда (окр. Балтимор) объявляют о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения на портфель патентов и данных в поддержку новейших разработок в сфере психоделической терапии

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Terran Biosciences, Inc. (далее "Terran") заключила соглашение с Университетом Мэриленда, окр. Балтимор (далее "UMB") о предоставлении международной исключительной лицензии на разработку и коммерческую реализацию портфеля патентов и данных UMB в поддержку принципиально нового подхода к лечению неврологических и психиатрических заболеваний с использованием психоделических средств.

Эта сделка позволит компании Terran продолжить расширение своего широкого ассортимента перспективных терапевтических средств и технологий для лечения заболеваний ЦНС на клинической стадии. Эта интеллектуальная собственность и данные также дополнят текущий портфель Terran, включающий более 150 патентов на новые соединения и способы их применения в сфере психоделической терапии.

«Мы несказанно рады этим открытиям в UMB, являющимся наиболее перспективными из тех, что мы видели в психоделической медицине, — заявил глава компании Terran д-р Сэм Кларк (Sam Clark). — Эти данные представляют собой существенный прорыв в понимании механизма действия психоделических средств на мозг. Мы с нетерпением ожидаем возможности продвижения этих средств для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми психоневрологическими заболеваниями».

Информация о компании Terran Biosciences, Inc.

Terran — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой ассортимента лекарственных средств и технологий для пациентов с неврологическими и психиатрическими заболеваниями. При поддержке ряда инвесторов в медико-биологическую и технологическую сферу компания Terran создала платформу с технологической основой для разработки лекарственных средств, ориентированную на заболевания ЦНС, и быстро увеличивает число средств, находящихся на поздних стадиях разработки, включая новейшие препараты на психоделической основе.

Контактное лицо компании Terran:

Dustin Tetzl (Дастин Тэцл), доктор медицины,

директор по развитию бизнеса

Terran Biosciences, Inc.

[email protected]

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SOURCE Terran Biosciences, Inc.