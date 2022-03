Spoločnosť Terran Biosciences a University of Maryland v Baltimore oznámili exkluzívnu licenčnú dohodu na portfólio patentov a údajov podporujúcich nové inovácie v oblasti psychedelickej terapie

NEW YORK, 8. marca 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. („Terran") uzavrela dohodu s University of Maryland v Baltimore („UMB") o celosvetovej exkluzívnej licencii na vývoj a komercializáciu portfólia patentov a údajov UMB na podporu nového prístupu k liečbe neurologických a psychiatrických ochorení pomocou psychedelických terapeutík.

Touto transakciou spoločnosť Terran ďalej rozširuje svoju širokú ponuku sľubných liečiv a technológií pre ochorenia centrálnej nervovej sústavy v klinickej fáze. Toto duševné vlastníctvo a údaje doplnia aj súčasné portfólio viac ako 150 patentov spoločnosti Terran, ktoré sa týkajú nových zlúčenín a aplikácií v oblasti psychedelickej terapie.

„Nemôžeme byť viac nadšení z týchto objavov na UMB, ktoré sú jedny z najinovatívnejších, aké sme v psychedelickej medicíne videli," povedal Dr. Sam Clark, generálny riaditeľ spoločnosti Terran, uviedol: „Tieto údaje predstavujú významný prelom v chápaní toho, ako psychedeliká pôsobia na mozog. Tešíme sa na rozvoj týchto prostriedkov na pomoc pacientom trpiacim zničujúcimi neuropsychiatrickými ochoreniami."

Terran je biotechnologická platformová spoločnosť, ktorá vyvíja portfólio liečiv a technológií pre pacientov s neurologickými a psychiatrickými ochoreniami. Spoločnosť Terran, ktorú podporujú viacerí investori z oblasti prírodných vied a technológií, vybudovala platformu na vývoj liekov so zameraním na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a rýchlo napreduje s viacerými aktívami v neskorej fáze, medzi ktoré patria aj nové psychedelické terapeutiká.

