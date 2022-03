Terran Biosciences et l'Université du Maryland, Baltimore annoncent un accord de licence exclusif pour un portefeuille de brevets et de données soutenant l'innovation dans l'espace thérapeutique psychédélique

NEW YORK, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. (« Terran ») a conclu un accord avec l'Université du Maryland, Baltimore (« UMB ») pour une licence exclusive mondiale permettant de développer et de commercialiser un portefeuille de brevets et de données de l'UMB pour soutenir une approche novatrice du traitement des maladies neurologiques et psychiatriques avec des thérapeutiques psychédéliques.

Grâce à cette transaction, Terran élargit encore son vaste portefeuille de technologies et de produits thérapeutiques prometteurs pour le CNS au stade clinique. Cette propriété intellectuelle et ces données viendront également compléter le portefeuille actuel de Terran, qui compte plus de 150 brevets couvrant de nouveaux composés et applications dans l'espace thérapeutique psychédélique.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes au sujet de ces découvertes à l'UMB, qui sont parmi les plus innovantes que nous ayons vues dans la médecine psychédélique », a commenté le Dr Sam Clark, PDG chez Terran. « Ces données représentent une percée majeure dans la compréhension de la façon dont les psychédéliques agissent sur le cerveau. Nous sommes impatients de faire progresser ces actifs pour aider les patients souffrant de maladies neuropsychiatriques dévastatrices. »

Terran est une société de biotechnologie qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le CNS et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée de développement, dont de nouvelles thérapies psychédéliques.

