TerraPay dá as boas-vindas à Visa como investidor estratégico e parceiro global à medida que o comércio internacional digital acelera

LONDRES, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TerraPay, empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, anuncia hoje um investimento estratégico de capital da Visa, líder mundial em pagamentos digitais. Além disso, as empresas estão colaborando para conectar as soluções Visa à rede TerraPay para ajudar a simplificar o comércio internacional digital para consumidores e pequenas e médias empresas. O Visa Direct, que facilita a entrega de fundos diretamente para cartões elegíveis, contas bancárias e carteiras em todo o mundo, é a primeira solução a se conectar à rede de provedores de carteira da TerraPay.

A habilitação do Visa Direct para integrações de parceiros globais da TerraPay de carteiras móveis e contas bancárias pode capacitar remessas pessoais contínuas e rápidas para indivíduos, bem como pagamentos de negócios para pequenas e médias empresas (PMEs) em 108 países receptores.

O comércio internacional global tem visto um crescimento constante, em grande parte dos mercados emergentes. Até o ano de 2025, espera-se que o comércio internacional atinja um valor de US$ 8 trilhões[1]. Apesar desse boom e do crescimento dos pagamentos digitais em todo o mundo, os pagamentos comerciais internacionais continuam complexos e cheios de desafios, especialmente para pequenas e médias empresas. Para essas empresas, o processo de envio de dinheiro muitas vezes pode acarretar atrasos, altos custos, falta de padronização e ineficiência.

A colaboração da TerraPay e da Visa abrirá o caminho para soluções holísticas de recebimento e pagamento que podem aprimorar o uso de cartões comerciais elegíveis para PMEs, estendendo-se para incluir recursos globais adicionais de movimentação de dinheiro, incluindo cartões, contas e carteiras. Ao mesmo tempo, os comerciantes podem usar a solução de carteira "Request-to-Pay" da TerraPay globalmente.

Ao comentar sobre este anúncio, Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, disse: "Tenho muito orgulho em dizer que o relacionamento da TerraPay com a Visa é muito mais do que uma colaboração. Com a Visa se unindo a nós como um investidor chave, esta aliança estratégica reflete realmente um grande avanço para os pagamentos digitais globais. Estamos entusiasmados em dar forma à nossa visão conjunta de construir um mundo conectado e capacitado de pagamentos digitais".

Ruben Salazar Genovez, diretor global do Visa Direct, disse:"Estamos entusiasmados com o fato de nosso investimento e colaboração com a TerraPay ajudar a aumentar ainda mais o alcance do Visa Direct e ajudar a estimular a inclusão financeira. Mais pessoas e pequenas e médias empresas, incluindo comunidades sem acesso a bancos e carentes em todo o mundo, em breve terão acesso aos recursos de pagamento internacional digital diretamente em seus dispositivos móveis".

Ambar Sur também acrescentou: "Combinando a escala da Visa com nossa infraestrutura global de pagamentos, poderemos ajudar os clientes Visa a aprimorar suas experiências de pagamento e expandir seus negócios mais rapidamente. Nossa colaboração também serve ao propósito maior de melhorar o estilo de vida desses indivíduos e empresas, permitindo-lhes um ecossistema global de pagamentos mais conectado e acessível."

Com sede no Reino Unido, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma viagem sem fronteiras tão segura quanto o maior. O grupo vem construindo uma via de acesso de pagamentos em constante expansão que capacita as empresas a criar experiências do cliente transparentes, com acesso global ininterrupto, seguro e em tempo real para todo pagamento, seja pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 27 mercados globais, a TerraPay é uma das principais parceiras globais de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais expansivo e inclusivo. Com acesso a uma extensa rede de mais de 7,5 bilhões de contas bancárias, mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis, em 108 países receptores e 205 países emissores, a TerraPay permite que seus parceiros se tornem faróis da promessa de inclusão financeira global.

