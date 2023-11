TerraPay et Maya s'associent pour faciliter les transferts d'argent en toute transparence pour les Philippins, dans le monde entier

SINGAPOUR, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TerraPay et Maya ont annoncé un partenariat mondial transformateur au Singapore Fintech Festival.

Alors que la demande de solutions de paiement transfrontalier efficaces continue de croître, TerraPay, un réseau mondial de paiements transfrontaliers de premier plan, est ravi d'annoncer sa collaboration avec Maya, l'écosystème fintech numéro 1 aux Philippines, qui propose la banque numérique la plus avancée, l'application de crédit à la consommation la mieux notée, ainsi qu'une activité de premier plan dans le domaine de l'acquisition de commerçants et du traitement des paiements. Cette collaboration vise à rendre les transferts de fonds internationaux plus accessibles, plus pratiques et plus sûrs pour les Philippins du monde entier.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de l'application Maya peuvent désormais bénéficier de transferts d'argent transparents depuis la Corée, les États-Unis, Singapour et le Moyen-Orient par l'intermédiaire du vaste réseau mondial de TerraPay. Ensemble, les deux entreprises souhaitent améliorer l'expérience des clients tout en garantissant la sécurité des transactions, en proposant des temps de transfert plus rapides, des taux de change compétitifs et des options de paiement sans frontières abordables.

Ani Sane, cofondateur et directeur commercial de TerraPay, a déclaré à propos de cette collaboration : « Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la mission de TerraPay, qui consiste à favoriser l'inclusion financière et à révolutionner les paiements transfrontaliers à l'échelle mondiale. En nous associant à Maya, nous pouvons proposer des solutions innovantes aux clients philippins, en leur offrant des options de paiement transfrontalier rapides et abordables. Nous restons déterminés à rendre les transactions numériques plus sûres et plus rapides pour les expéditeurs de fonds et les clients aux Philippines. »

Khurram Malik, directeur des opérations de Maya, a commenté : « Nous sommes heureux de travailler avec TerraPay pour rendre les transferts de fonds internationaux plus accessibles et plus pratiques pour nos clients. Les paiements transfrontaliers font partie intégrante de la vie des Philippins, de plus en plus internationaux, qui ont de la famille ou des opportunités de travail virtuel à l'étranger. En tirant parti de la fluidité de l'application Maya, nous leur permettons de recevoir plus facilement de l'argent, d'épargner et de dépenser intelligemment. »

TerraPay et Maya sont guidés par une vision commune de la création d'un écosystème inclusif alimenté par une expérience client supérieure. En s'appuyant sur la technologie de paiement sécurisée et adaptable de TerraPay, Maya élargit son réseau florissant de clients, promeut l'interopérabilité financière mondiale et l'inclusivité, tout en ouvrant de nouveaux canaux permettant aux clients d'accéder à des solutions de paiement pratiques et sûres au-delà des frontières.

Les Philippines, qui se classent parmi les cinq premiers pays pour les envois de fonds, ont connu un afflux stupéfiant d'envois de fonds de 38 milliards de dollars en 2022 1 , et la valeur des transactions sur le marché des envois de fonds numériques devrait atteindre 1,12 milliard de dollars en 2023 2 . Ces statistiques soulignent l'importance de la collaboration entre TerraPay et Maya pour répondre à la demande croissante de services de transfert de fonds efficaces et pratiques aux Philippines.

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour. La société se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment l'IFC (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Pour en savoir plus, consultez le site terrapay.com

À propos de Maya Philippines Inc. :

Maya est le premier écosystème fintech aux Philippines, doté de la banque numérique la plus avancée. Il est alimenté par la première entreprise d'acquisition de marchands et de traitement des paiements, la première application de financement des consommateurs et la première banque numérique.

Elle guide des millions de Philippins — consommateurs, entreprises, communautés et agences gouvernementales — vers une économie numérique plus inclusive, plus transparente et plus responsabilisante.

Maya s'appuie sur la seule société de paiement numérique de bout en bout du pays, Maya Philippines, Inc, et Maya Bank, Inc, pour les services bancaires numériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maya.ph et mayabank.ph .

