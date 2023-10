TerraPay et Papara s'associent pour révolutionner les paiements transfrontaliers en Turquie

ISTANBUL, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, un réseau de paiements transfrontaliers de premier plan, et Papara, une fintech de premier plan en Turquie, ont annoncé un partenariat révolutionnaire visant à remodeler le paysage des mouvements d'argent à l'échelle mondiale. Grâce à cette alliance stratégique, TerraPay et Papara veulent fournir à près de 17 millions d'utilisateurs du portefeuille Papara un moyen sécurisé, simple et fluide de transférer de l'argent dans le monde entier.

Cette collaboration reflète un engagement commun pour améliorer l'inclusion et l'accessibilité financières, dans le but d'éliminer les obstacles tels que les frictions et les coûts élevés liés aux paiements transfrontaliers et d'accorder aux travailleurs migrants et à leurs familles une plus grande autonomie financière.

Le marché des paiements numériques en Turquie devrait connaître une croissance remarquable, estimée à 15,78 % de 2023 à 2027, résultant en un volume de 136,90 milliards de dollars US en 2027.* Papara, en tant que leader du marché en Turquie, est réputé pour ses solutions innovantes et son souci constant d'offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs. En intégrant la technologie agile et le vaste réseau mondial de TerraPay, complétés par des capacités de conformité inégalées, Papara vise non seulement à renforcer ses offres financières, mais aussi à alimenter ses futures initiatives d'expansion.

« Nous sommes ravis de nous associer à Papara pour redéfinir la façon dont l'argent circule dans le monde », a déclaré Miller Rodriguez, directeur des relations stratégiques et des ventes pour l'Europe et le Royaume-Uni chez TerraPay. « Cette collaboration marque une étape importante dans notre mission qui consiste à rendre les paiements transfrontaliers plus accessibles et plus conviviaux pour les personnes du monde entier. Avec Papara, nous souhaitons donner à des millions de personnes en Turquie et ailleurs la possibilité d'envoyer de l'argent à leurs proches, de soutenir leur famille et de poursuivre leurs rêves. »

La plateforme de paiement transfrontalier innovante et efficace de TerraPay s'est forgée une réputation de leader mondial dans les transferts d'argent internationaux. Papara, avec son approche avant-gardiste et ses solutions centrées sur le client, s'est imposé comme un pionnier de la fintech en Turquie. Ce partenariat entre deux pionniers du secteur promet de révolutionner les paiements transfrontaliers, ce qui profitera à des millions de particuliers et d'entreprises.

« Proposer à nos clients des options de paiement transfrontalier rapides, sécurisées et abordables a toujours été au cœur de la mission de Papara », a déclaré Özge Çelik, responsable produit chez Papara. « En joignant nos forces à celles de TerraPay, nous faisons un grand pas vers la réalisation de cette mission. Ensemble, nous sommes prêts à fournir des solutions de transfert d'argent international innovantes et sans tracas à plus de 17 millions d'utilisateurs, en améliorant leur expérience financière et en les connectant au monde. »

Dans les mois à venir, TerraPay et Papara travailleront en étroite collaboration pour déployer leurs solutions améliorées de paiement transfrontalier, offrant aux utilisateurs de Papara un accès inégalé au paysage financier mondial.

À propos de TerraPay :

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay est basée à Londres, avec des bureaux mondiaux à Dubaï, Miami, Bogota, Dakar, Joburg, Nairobi, Milan, Singapour et connaît une expansion rapide, après avoir reçu des fonds d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

À propos de Papara :

Papara est une fintech de premier plan en Turquie, qui se consacre à la simplification des expériences financières pour les particuliers et les entreprises. L'approche centrée sur l'utilisateur de Papara en a fait un nom de confiance dans le paysage turc des paiements numériques. L'entreprise propose une gamme de services financiers, notamment un portefeuille mobile, une carte prépayée, etc.

