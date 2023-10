TerraPay figure au Fintech 100 de 2023 de CB Insight -- reconnue pour ses succès dans le domaine des paiements transfrontaliers

NEW YORK, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- CB Insights a aujourd'hui nommée TerraPay dans son sixième palmarès Fintech 100 annuel (anciennement Fintech 250) qui met en lumière les 100 entreprises de fintech privées les plus prometteuses de 2023.

« Représentant 24 pays différents à travers le monde, le Fintech 100 de cette année façonne l'avenir des paiements en temps réel, de l'automatisation de la gestion des dépenses, de la finance intégrée et plus encore, a déclaré Chris Bendtsen, analyste principal des technologies financières chez CB Insights. Ensemble, non seulement ils accélèrent le rythme de l'innovation, mais ils lancent de nouveaux produits et fonctionnalités pour révolutionner l'industrie dans son ensemble. Je suis impatient de voir ce que cette cohorte accomplira par la suite. »

« C'est un honneur d'être cité par CB Insights dans le Fintech 100 de cette année. Au cours des dernières années, nous avons construit notre réseau de paiement transfrontalier de façon continue et ce rythme de croissance s'est considérablement accéléré en 2023. Nous avons forgé des alliances clés qui nous aideront à faire progresser notre vision de construire un monde des paiements connecté et autonome. Au fur et à mesure de notre expansion, nous visons à façonner un avenir plus inclusif et plus accessible pour les paiements transfrontaliers », a déclaré Ambar Sur, fondateur et directeur général de TerraPay.

À l'aide de la plateforme CB Insights , l'équipe de recherche a sélectionné ces 100 lauréats parmi un groupe de plus de 19 000 entreprises privées, candidates ou nominées. Ils ont été choisis en fonction de divers facteurs — tels que le financement par fonds propres, les profils d'investisseurs, les relations commerciales, les activités de R&D, l'analyse de l'opinion des médias, le paysage concurrentiel, les scores Mosaic exclusifs , et les transcriptions Yardstiq — et des critères tels que la nouveauté technologique et le potentiel du marché. L'équipe de recherche a également examiné des milliers de briefings d'analystes soumis par les candidats.

Aujourd'hui, TerraPay s'est imposé comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. Récemment, TerraPay a conclu avec succès son cycle de financement en capital de série B, recueillant plus de 100 millions de dollars en financement par capitaux propres et par emprunt. Le cycle de financement a été mené par la SFI et soutenu par Prime Ventures, Partech Africa, Visa et un consortium d'autres investisseurs. Ce financement fait progresser les projets d'expansion mondiale de TerraPay, en particulier en Amérique latine et dans la région MENA, visant à étendre leur réseau de paiement existant à 150 pays d'ici 2024. Après avoir obtenu deux nouvelles approbations réglementaires cette année, TerraPay est désormais le seul fournisseur de paiement à être réglementé et agréé dans 29 pays, à l'échelle mondiale. Les principaux marchés de la société sont le CCG, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Quelques informations sur le Fintech 100 de 2023 :

Financement en fonds propres et transactions : Le Fintech 100 comprend un mélange d'entreprises à différents stades de maturité, de développement de produits et de financement. La cohorte a levé près de 22 milliards de dollars en fonds propres sur 381 transactions depuis 2019.

: Le Fintech 100 comprend un mélange d'entreprises à différents stades de maturité, de développement de produits et de financement. La cohorte a levé près de 22 milliards de dollars en fonds propres sur 381 transactions depuis 2019. Licornes : 31 entreprises du palmarès sont évaluées à plus d'un milliard de dollars.

: 31 entreprises du palmarès sont évaluées à plus d'un milliard de dollars. Portée mondiale : Les lauréats de cette année représentent 24 pays différents à travers le monde. Quarante-trois pour cent des entreprises sélectionnées ont leur siège aux États-Unis. Le Royaume-Uni arrive deuxième avec 12 lauréats, suivi par Singapour avec 7 lauréats. En outre, certains marchés émergents se démarquent avec plusieurs lauréats cette année. Par exemple, l'Inde compte 3 lauréats, tandis que l'Indonésie et l'Égypte en comptent chacun 2.

À propos de CB Insights

CB Insights conçoit des logiciels qui permettent aux meilleures entreprises du monde de découvrir, de comprendre et de prendre en toute confiance des décisions technologiques. En combinant les données, les avis d'experts et les outils de gestion du travail, les clients gèrent leur processus de décision technologique de bout en bout sur CB Insights. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.cbinsights.com.

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay est basée à Londres, avec des bureaux mondiaux à Dubaï, Miami, Bogota, Dakar, Joburg, Nairobi, Milan, Singapour et connaît une expansion rapide, après avoir reçu des fonds d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

