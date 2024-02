TerraPay nomme Ruben Salazar Genovez, ancien directeur de Visa Direct, au poste de président

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde – en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 140 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales – qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique – tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay, dont le siège se situe à Londres, dispose de bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, et se développe rapidement. Elle a reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

