TerraPay s'associe à MTN Mobile Money Uganda Limited pour faciliter les transferts d'argent internationaux en temps réel dans les principaux couloirs internationaux

Depuis 2020, TerraPay propose des transferts de fonds entrants vers les portefeuilles mobiles de MTN Mobile Money Uganda Limited. Dans sa volonté de construire des voies internationales de paiements qui interconnectent les portefeuilles mobiles et les banques à travers le monde, TerraPay vise à cultiver l'inclusion, l'indépendance, la mobilité numérique et l'autonomisation de chacun, avec les canaux supplémentaires de transferts de fonds sortants désormais ouverts.

S'exprimant à cette occasion, Willie Kanyeki, directeur régional de TerraPay pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a déclaré : « Depuis l'année dernière, TerraPay s'est associé à MTN Mobile Money Uganda Limited en tant que société d'infrastructure de paiements numériques équipée pour effectuer des paiements transfrontaliers entrants vers des portefeuilles mobiles en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat élargi, nous allons faciliter les transferts de fonds internationaux vers des pays comme l'Inde et la Chine. Les bénéficiaires, y compris les amis et la famille des migrants dans ces pays, auront désormais accès à des canaux de transfert de fonds de faible valeur, pratiques et en temps réel, en connectant notre réseau mondial de plus de 4 milliards de comptes bancaires et de plus de 1,5 milliard de portefeuilles mobiles.

Commentant ce partenariat, Stephen Mutana, directeur général de MTN Mobile Money Uganda Ag. et Président-directeur général a déclaré : « Ce partenariat est un véritable témoignage de notre stratégie de plateforme du groupe MTN, qui consiste à construire des écosystèmes solides grâce à des partenariats, et nous continuerons à investir pour étendre la portée de notre plateforme aux consommateurs et aux entreprises au-delà de l'Ouganda, car nous pensons que tout le monde mérite les avantages d'une vie moderne connectée.

Nous croyons en outre que les transferts d'argent mobile ne devraient pas être limités aux frontières et le gagnant dans tout cela, c'est le client MTN Mobile Money qui fera l'expérience d'une expérience utilisateur transparente en envoyant et en recevant de l'argent de Chine et d'Inde, directement sur son téléphone mobile. »

Stephen a poursuivi en expliquant que MTN Mobile Money a été à l'avant-garde de l'inclusion financière en Ouganda. La popularité des services de transfert d'argent par téléphone mobile ne cesse de croître au sein de la population ougandaise, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Ceci est largement soutenu par l'adoption croissante des paiements mobiles ainsi que par un besoin croissant de transactions sans espèces.

Le meilleur moteur d'interopérabilité de TerraPay et ses prouesses technologiques évolutives et agiles aideront les partenaires et leurs clients et entreprises à envoyer et recevoir des paiements sur une plateforme entièrement réglementée, évolutive, sécurisée, transparente et efficace.

La société s'est imposée comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant que société B2B, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plateforme technologique agile, sécurisée et évolutive pour améliorer leur offre client en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. TerraPay est présent dans plus de 94 pays à travers le monde.

À propos de TerraPay

Basé à Amsterdam, TerraPay est un fournisseur agréé d'infrastructures et de solutions de paiements numériques. Depuis 2014, l'entreprise construit une voie des paiements en constante expansion qui donne aux entreprises un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 15 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un riche écosystème de paiement qui prend en charge une gamme de divers types et instruments de paiement. Grâce à une intégration unique, la société connecte ses partenaires à ce réseau mondial profondément enraciné, soutenu par de solides normes de conformité et de sécurité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.terrapay.com/

À propos de MTN Uganda

MTN Uganda est une entreprise de télécommunications de premier plan en Ouganda dont l'objectif principal est d'exercer l'activité d'opérateur national d'un réseau de télécommunications conformément à la licence NTO accordée par l'UCC. Parmi ses offres figurent les services de réseau, les services de technologie numérique et financière, l'interconnexion et l'itinérance, la vente d'appareils mobiles et MTN Mobile Money (qui est géré par la filiale MTN Mobile Money Uganda Limited). MTN est présent dans les 134 districts de l'Ouganda. Nos services sont fournis par un réseau de 119 077 agents Mobile Money, 200 magasins de services et 13 distributeurs principaux. Fin juin 2021, MTN Uganda comptait 14,9 millions d'abonnés, 8,6 millions d'utilisateurs MoMo et 4,7 millions d'utilisateurs de données actifs.

Consultez notre site à l'adresse www.mtn.co.ug ou suivez-nous sur www.youtube.com/mtnug et www.twitter.com/mtnug ou www.twitter.com/mtnugpro pour obtenir de l'aide.

Contact pour les médias :

Anwesha Mukherjee

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1688009/MTN_Mobile_Money.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

SOURCE TerraPay