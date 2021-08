TerraPay signe avec Network International pour faciliter l'acceptation des portefeuilles mobiles dans les Émirats arabes unis

Cette association permettra à TerraPay de tirer parti du réseau bien établi de Network International, qui compte des commerçants et des acquéreurs au Moyen-Orient et en Afrique, pour accepter les paiements par portefeuille mobile en utilisant les rails de traitement des paiements de TerraPay. Cela profitera au réseau de commerçants de Network International dans les EAU, ainsi qu'aux réseaux de partenaires internationaux de TerraPay en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Afrique.

Ani Sane, cofondateur et directeur commercial de TerraPay, a déclaré à propos de ce partenariat « Nous sommes ravis de notre association prochaine avec Network International, qui permettra d'augmenter l'acceptation et la consommation des portefeuilles mobiles à travers plusieurs canaux sur les terminaux de Network International et les sites d'e-commerce aux EAU. Cela ouvre la voie à l'inclusion financière et à l'indépendance des clients, en offrant des paiements par portefeuille mobile en temps réel, pour la toute première fois dans les EAU. L'ouverture de l'interopérabilité des portefeuilles mobiles est la prochaine grande vague des paiements numériques dans le monde. Nous sommes impatients de tirer parti de nos rails de paiement par portefeuille mobile, avec le réseau de commerçants étendu et profondément enraciné de Network International dans la région. »

« Avec l'essor du mouvement des paiements numériques dans les entreprises et chez les consommateurs, notre association avec Network International contribue à cette transformation vers des sociétés sans espèces. En tant que plus grand acquéreur des Émirats arabes unis, Network International dispose d'un réseau étendu et bien établi de points de vente dans tout le pays, en plus d'un large éventail de moyens et grands commerçants clients dans l'espace physique et numérique. C'est l'occasion de relier les prouesses numériques de l'entreprise et sa présence sur le terrain, et d'offrir aux consommateurs finaux le choix du canal de paiement », a déclaré Rizwan Qazi, vice-président - Partenariat de paiements et projets spéciaux, TerraPay.

Nandan Mer, PDG du groupe Network International, a déclaré : « Les portefeuilles mobiles gagnent de plus en plus en popularité en tant que méthode de paiement préférée dans le monde entier, et en tant que leader du marché des solutions de paiement de bout en bout, nous sommes ravis de collaborer avec TerraPay pour permettre l'acceptation des portefeuilles mobiles dans notre réseau de commerçants aux EAU. Nous pensons que cela nous aidera à construire un écosystème de paiement numériquement connecté dans la région, en commençant par les EAU. La plate-forme technologique unique de TerraPay, plaçant l'interopérabilité au centre, soutenue par notre solide réseau de commerçants, peut faciliter l'adoption facile et rapide des portefeuilles mobiles dans toute la région, au service des consommateurs qui recherchent des options de paiement sans contact sécurisées. »

La collaboration de TerraPay avec Network International jouera un rôle clé dans la mise en place d'options de paiement interopérables durables et évolutives pour répondre aux exigences de paiement de leurs partenaires et de leurs clients, favorisant ainsi une utilisation accrue et répétée des portefeuilles mobiles et des devises numériques pour les paiements numériques.

TerraPay s'est imposé comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant qu'entreprise B2B, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plate-forme technologique agile, sécurisée et évolutive pour améliorer leur offre de services aux clients en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. L'entreprise est réglementée dans plus de 15 pays dans le monde. Parmi les principaux marchés de l'entreprise figurent le CCG, l'Afrique du Nord, du Sud et centrale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, ainsi que les Amériques centrale, du Nord et du Sud.

La vision de TerraPay est alignée sur la réalisation de l'objectif ODD 2030, qui consiste à favoriser la croissance économique et l'égalité, en réduisant le coût des transactions à travers divers canaux de paiement tels que les portefeuilles mobiles, les comptes bancaires, pour n'en citer que quelques-uns.

TerraPay est un fournisseur de solutions et d'infrastructures de paiements numériques sous licence, qui ouvre la voie aux paiements internationaux. Les bases solides de l'entreprise et sa technologie de plate-forme innovante servent de moteur d'interopérabilité numérique permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

Network International comprend un groupe de sociétés et est le principal facilitateur du commerce numérique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), fournissant une suite complète de solutions de paiements technologiques aux commerçants et aux institutions financières de tous types et de toutes tailles, y compris des services d'acquisition et de traitement et une gamme complète de services à valeur ajoutée en constante évolution.

